https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/rus-ordusu-asiri-milliyetci-kraken-taburunun-harkov-yakinlarindaki-ussunu-vurdu-1085384743.html
Rus ordusu, aşırı milliyetçi Kraken Taburu’nun Harkov yakınlarındaki üssünü vurdu
Rus ordusu, aşırı milliyetçi Kraken Taburu’nun Harkov yakınlarındaki üssünü vurdu
Sputnik Türkiye
Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Lebedev, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukraynalı aşırı milliyetçi Kraken Taburu’nun Harkov yakınlarındaki üssünü vurduğunu... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T18:39+0300
2024-06-30T18:39+0300
2024-06-30T18:39+0300
ukrayna krizi
sergey lebedev
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harkov
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Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, ekibinden gelen bilgilere atıfla Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus ordusunun Kraken Taburu’nun Harkov yakınlarında yer alan üssünü vurduğunu anlattı.Lebedev, “Saat 16.25 sıralarında Harkov banliyösünde yer alan Osnovyanskoye Gölü bölgesine atış yapıldı. Harkov sakinleri, Bandera yanlılarının eğitildiği aşırı milliyetçi Kraken Taburu’nun üssünün vurulduğunu yazıyor” ifadelerini kullandı.Yetkili ayrıca saldırının yapıldığı düşünülen yerden yükselen siyah dumanların olduğu bir fotoğrafı da paylaştı.Lebedev daha önce Rus ordusunun, Ukrayna ordu birliklerinin ve Kraken Taburu militanlarının Nikolayev bölgesinde konuşlandıkları yerlere toplu saldırı düzenlediğini açıklamıştı.Sabotaj birimi ‘Kraken, Mart 2022’de aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun liderleri ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) tarafından kurulmuştu. Grubun komutanı Sergey Veliçko, savaş esirlerine işkence gerekçesi ile Rusya’nı aranan kişiler listesine dahil edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/rus-ordusu-zaporojye-bolgesindeki-ukrayna-silahli-kuvvetleri-depolarini-vurdu-1085363728.html
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sergey lebedev, ukrayna, harkov, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, üs, saldırı
sergey lebedev, ukrayna, harkov, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, üs, saldırı
Rus ordusu, aşırı milliyetçi Kraken Taburu’nun Harkov yakınlarındaki üssünü vurdu
Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Lebedev, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukraynalı aşırı milliyetçi Kraken Taburu’nun Harkov yakınlarındaki üssünü vurduğunu bildirdi.
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, ekibinden gelen bilgilere atıfla Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus ordusunun Kraken Taburu’nun Harkov yakınlarında yer alan üssünü vurduğunu anlattı.
Lebedev, “Saat 16.25 sıralarında Harkov banliyösünde yer alan Osnovyanskoye Gölü bölgesine atış yapıldı. Harkov sakinleri, Bandera yanlılarının eğitildiği aşırı milliyetçi Kraken Taburu’nun üssünün vurulduğunu yazıyor” ifadelerini kullandı.
Yetkili ayrıca saldırının yapıldığı düşünülen yerden yükselen siyah dumanların olduğu bir fotoğrafı da paylaştı.
Lebedev daha önce Rus ordusunun, Ukrayna ordu birliklerinin ve Kraken Taburu militanlarının Nikolayev bölgesinde konuşlandıkları yerlere toplu saldırı düzenlediğini açıklamıştı.
Sabotaj birimi ‘Kraken, Mart 2022’de aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun liderleri ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) tarafından kurulmuştu. Grubun komutanı Sergey Veliçko, savaş esirlerine işkence gerekçesi ile Rusya’nı aranan kişiler listesine dahil edilmişti.