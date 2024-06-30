Rus ordusu, aşırı milliyetçi Kraken Taburu’nun Harkov yakınlarındaki üssünü vurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
07:04
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
07:16
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
7 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
07:48
5 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
08:05
1 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
08:29
2 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
08:43
3 dk
SESLİ HABER
Trump'ın ekibi Ukrayna formülünü açıkladı
09:04
1 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
09:16
2 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
09:27
10 dk
SESLİ HABER
ABD, Suriye’ye askeri takviye yolladı
09:49
2 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
10:05
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
10:16
8 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
10:35
2 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
10:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
11:11
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
11:26
3 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
11:42
1 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
11:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
12:10
10 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Demokratlardan boykot hazırlığı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
16:35
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
16:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Bolivya'daki darbenin arka planında o maden rezervi mi var?
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı yetkililerden barış çağrısı
17:20
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
17:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
18:09
5 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
18:21
1 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
20:04
10 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
20:24
2 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
20:35
5 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
20:51
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
21:03
39 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
09:04
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
09:19
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
7 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
09:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
11:10
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
11:18
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
12:10
8 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
12:24
1 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
18:08
10 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
18:40
2 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
19:04
3 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
19:16
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
19:31
8 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
19:50
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Bolivya'daki darbenin arka planında o maden rezervi mi var?
20:16
3 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
20:42
5 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
21:16
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
21:30
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
21:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
21:53
1 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
22:03
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
22:21
3 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
22:36
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
22:51
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/rus-ordusu-asiri-milliyetci-kraken-taburunun-harkov-yakinlarindaki-ussunu-vurdu-1085384743.html
Rus ordusu, aşırı milliyetçi Kraken Taburu’nun Harkov yakınlarındaki üssünü vurdu
Rus ordusu, aşırı milliyetçi Kraken Taburu’nun Harkov yakınlarındaki üssünü vurdu
Sputnik Türkiye
Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Lebedev, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukraynalı aşırı milliyetçi Kraken Taburu’nun Harkov yakınlarındaki üssünü vurduğunu... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T18:39+0300
2024-06-30T18:39+0300
ukrayna krizi
sergey lebedev
ukrayna
harkov
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
üs
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084441366_0:58:668:433_1920x0_80_0_0_bffaa68250132b363b21a5a14026252f.png
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, ekibinden gelen bilgilere atıfla Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus ordusunun Kraken Taburu’nun Harkov yakınlarında yer alan üssünü vurduğunu anlattı.Lebedev, “Saat 16.25 sıralarında Harkov banliyösünde yer alan Osnovyanskoye Gölü bölgesine atış yapıldı. Harkov sakinleri, Bandera yanlılarının eğitildiği aşırı milliyetçi Kraken Taburu’nun üssünün vurulduğunu yazıyor” ifadelerini kullandı.Yetkili ayrıca saldırının yapıldığı düşünülen yerden yükselen siyah dumanların olduğu bir fotoğrafı da paylaştı.Lebedev daha önce Rus ordusunun, Ukrayna ordu birliklerinin ve Kraken Taburu militanlarının Nikolayev bölgesinde konuşlandıkları yerlere toplu saldırı düzenlediğini açıklamıştı.Sabotaj birimi ‘Kraken, Mart 2022’de aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun liderleri ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) tarafından kurulmuştu. Grubun komutanı Sergey Veliçko, savaş esirlerine işkence gerekçesi ile Rusya’nı aranan kişiler listesine dahil edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/rus-ordusu-zaporojye-bolgesindeki-ukrayna-silahli-kuvvetleri-depolarini-vurdu-1085363728.html
ukrayna
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084441366_6:0:661:491_1920x0_80_0_0_e15a90d8a2eae9e76b37d0c74ee0ab72.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lebedev, ukrayna, harkov, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, üs, saldırı
sergey lebedev, ukrayna, harkov, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, üs, saldırı

Rus ordusu, aşırı milliyetçi Kraken Taburu’nun Harkov yakınlarındaki üssünü vurdu

18:39 30.06.2024
Ukrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2024
Abone ol
Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Lebedev, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukraynalı aşırı milliyetçi Kraken Taburu’nun Harkov yakınlarındaki üssünü vurduğunu bildirdi.
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, ekibinden gelen bilgilere atıfla Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus ordusunun Kraken Taburu’nun Harkov yakınlarında yer alan üssünü vurduğunu anlattı.
Lebedev, “Saat 16.25 sıralarında Harkov banliyösünde yer alan Osnovyanskoye Gölü bölgesine atış yapıldı. Harkov sakinleri, Bandera yanlılarının eğitildiği aşırı milliyetçi Kraken Taburu’nun üssünün vurulduğunu yazıyor” ifadelerini kullandı.
Yetkili ayrıca saldırının yapıldığı düşünülen yerden yükselen siyah dumanların olduğu bir fotoğrafı da paylaştı.
Lebedev daha önce Rus ordusunun, Ukrayna ordu birliklerinin ve Kraken Taburu militanlarının Nikolayev bölgesinde konuşlandıkları yerlere toplu saldırı düzenlediğini açıklamıştı.
Sabotaj birimi ‘Kraken, Mart 2022’de aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun liderleri ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) tarafından kurulmuştu. Grubun komutanı Sergey Veliçko, savaş esirlerine işkence gerekçesi ile Rusya’nı aranan kişiler listesine dahil edilmişti.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2024
Ukrayna krizi
‘Rus ordusu Zaporojye bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri depolarını vurdu’
Dün, 20:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала