https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasi-yayimladi-tarih-verdi-asiri-sicaklar-bitiyor-1085308533.html

Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı, tarih verdi: Aşırı sıcaklar bitiyor

Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı, tarih verdi: Aşırı sıcaklar bitiyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 28 Haziran Cuma gününden itibaren kavurucu sıcakların biteceğini açıkladı. Sıcaklıklar mevsim normallerine inecek. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T06:43+0300

2024-06-28T06:43+0300

2024-06-28T06:43+0300

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Meteoroloji 28 Haziran Cuma gününden itibaren kavurucu sıcakların biteceğini açıkladı. Sıcaklıklar mevsim normallerine inecekMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAAz bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE 19°C, 32°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 21°C, 29°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 18°C, 30°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 20°C, 31°CAz bulutlu ve açıkEGEÖğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 17°C, 35°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 25°C, 39°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİZMİR 23°C, 33°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 22°C, 37°CAz bulutlu ve aAKDENİZÖğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 26°C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 25°C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY 23°C, 32°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 21°C, 36°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUÖğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ankara'da hava nasıl?ANKARA 18°C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR 17°C, 33°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 20°C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSİVAS 10°C, 29°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 15°C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDÜZCE 19°C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSİNOP 22°C, 27°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 18°C, 25°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZÖğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 15°C, 32°CParçalı ve az bulutluARTVİN 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 20°C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON 19°C, 26°CÖğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 8°C, 26°CParçalı ve az bulutluKARS 7°C, 25°CParçalı ve az bulutluMALATYA 17°C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN 11°C, 27°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 20°C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 23°C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 25°C, 39°CAz bulutlu ve açık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/uzmandan-klima-kullananlara-uyari-klimanizi-20-dereceden-dusuk-ayarlamayin-1085258515.html

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