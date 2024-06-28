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Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı, tarih verdi: Aşırı sıcaklar bitiyor
Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı, tarih verdi: Aşırı sıcaklar bitiyor
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Meteoroloji 28 Haziran Cuma gününden itibaren kavurucu sıcakların biteceğini açıkladı. Sıcaklıklar mevsim normallerine inecek. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji 28 Haziran Cuma gününden itibaren kavurucu sıcakların biteceğini açıkladı. Sıcaklıklar mevsim normallerine inecekMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAAz bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE 19°C, 32°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 21°C, 29°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 18°C, 30°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 20°C, 31°CAz bulutlu ve açıkEGEÖğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 17°C, 35°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 25°C, 39°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİZMİR 23°C, 33°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 22°C, 37°CAz bulutlu ve aAKDENİZÖğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 26°C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 25°C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY 23°C, 32°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 21°C, 36°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUÖğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ankara'da hava nasıl?ANKARA 18°C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR 17°C, 33°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 20°C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSİVAS 10°C, 29°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 15°C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDÜZCE 19°C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSİNOP 22°C, 27°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 18°C, 25°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZÖğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 15°C, 32°CParçalı ve az bulutluARTVİN 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 20°C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON 19°C, 26°CÖğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 8°C, 26°CParçalı ve az bulutluKARS 7°C, 25°CParçalı ve az bulutluMALATYA 17°C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN 11°C, 27°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 20°C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 23°C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 25°C, 39°CAz bulutlu ve açık
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Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı, tarih verdi: Aşırı sıcaklar bitiyor

06:43 28.06.2024
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Meteoroloji 28 Haziran Cuma gününden itibaren kavurucu sıcakların biteceğini açıkladı. Sıcaklıklar mevsim normallerine inecek.
Meteoroloji 28 Haziran Cuma gününden itibaren kavurucu sıcakların biteceğini açıkladı.

Sıcaklıklar mevsim normallerine inecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 35°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve a
AKDENİZ
Öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 21°C, 36°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara'da hava nasıl?

ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS 10°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP 22°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C, 26°C
Öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Klima - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
YAŞAM
Uzmandan klima kullananlara uyarı: 'Klimanızı 20 dereceden düşük ayarlamayın'
26 Haziran , 17:31
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