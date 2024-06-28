Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı, tarih verdi: Aşırı sıcaklar bitiyor
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara'da sıcak hava
© AA / Ahmet Serdar Eser
Abone ol
Meteoroloji 28 Haziran Cuma gününden itibaren kavurucu sıcakların biteceğini açıkladı. Sıcaklıklar mevsim normallerine inecek.
Meteoroloji 28 Haziran Cuma gününden itibaren kavurucu sıcakların biteceğini açıkladı.
Sıcaklıklar mevsim normallerine inecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
EGE
Öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 35°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve a
Az bulutlu ve a
AKDENİZ
Öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 21°C, 36°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara'da hava nasıl?
ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS 10°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP 22°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C, 26°C
Öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık