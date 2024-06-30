https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/orman-yanginlariyla-mucadele-eden-kiyi-ege-icin-meteorolojiden-uyari-1085376210.html
Orman yangınlarıyla mücadele eden kıyı Ege için Meteoroloji'den uyarı
Orman yangınlarıyla mücadele eden kıyı Ege için Meteoroloji'den uyarı
Sputnik Türkiye
Son günlerde orman yangınlarıyla mücadele eden Ege Bölgesi ve Marmara'nın güneyi için Meteoroloji fırtına uyarısı yayınladı. 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T13:45+0300
2024-06-30T13:45+0300
2024-06-30T13:45+0300
türkiye
fırtına
yangın
orman yangını
ege
ege bölgesi
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Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/meteorolojiden-4-il-icin-uyari-gece-saatlerinde-baslayacak-1085373091.html
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fırtına, yangın, orman yangını, ege, ege bölgesi
fırtına, yangın, orman yangını, ege, ege bölgesi
Orman yangınlarıyla mücadele eden kıyı Ege için Meteoroloji'den uyarı
Son günlerde orman yangınlarıyla mücadele eden Ege Bölgesi ve Marmara'nın güneyi için Meteoroloji fırtına uyarısı yayınladı.
Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.