https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/orman-yanginlariyla-mucadele-eden-kiyi-ege-icin-meteorolojiden-uyari-1085376210.html

Orman yangınlarıyla mücadele eden kıyı Ege için Meteoroloji'den uyarı

Orman yangınlarıyla mücadele eden kıyı Ege için Meteoroloji'den uyarı

Sputnik Türkiye

Son günlerde orman yangınlarıyla mücadele eden Ege Bölgesi ve Marmara'nın güneyi için Meteoroloji fırtına uyarısı yayınladı. 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T13:45+0300

2024-06-30T13:45+0300

2024-06-30T13:45+0300

türkiye

fırtına

yangın

orman yangını

ege

ege bölgesi

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Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/meteorolojiden-4-il-icin-uyari-gece-saatlerinde-baslayacak-1085373091.html

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