https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/muglada-orman-yangini-mudahale-ediliyor--1085376139.html
Muğla'da orman yangını: Müdahale ediliyor
Muğla'da orman yangını: Müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Milas ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T13:34+0300
2024-06-30T13:34+0300
2024-06-30T13:54+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
muğla
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Muğla'nın Milas ilçesi Kazıklı ve Gürçamlar Mahallesi sınırında başlayan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve hava aracı sevk edildi. Çıkış nedeni tespit edilemeyen orman yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/hindistandaki-selde-11-kisi-yasamini-yitirdi-1085374550.html
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yangın, yangın söndürme, muğla
yangın, yangın söndürme, muğla
Muğla'da orman yangını: Müdahale ediliyor
13:34 30.06.2024 (güncellendi: 13:54 30.06.2024)
Muğla’nın Milas ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.
Muğla'nın Milas ilçesi Kazıklı ve Gürçamlar Mahallesi sınırında başlayan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve hava aracı sevk edildi.
Çıkış nedeni tespit edilemeyen orman yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması devam ediyor.