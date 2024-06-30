https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/muglada-orman-yangini-mudahale-ediliyor--1085376139.html

Muğla'da orman yangını: Müdahale ediliyor

Muğla'da orman yangını: Müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Muğla’nın Milas ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T13:34+0300

2024-06-30T13:34+0300

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Muğla'nın Milas ilçesi Kazıklı ve Gürçamlar Mahallesi sınırında başlayan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve hava aracı sevk edildi. Çıkış nedeni tespit edilemeyen orman yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

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