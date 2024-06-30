https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/misir-cumhurbaskani-sisi-bolge-tehlikeli-degisimlerden-geciyor-1085378170.html

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Bölge tehlikeli değişimlerden geçiyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Bölge tehlikeli değişimlerden geçiyor

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'nde yaşananların önüne geçmesi konusunda Birleşmiş Milletler'in (BM) tüm kurumlarıyla aciz kaldığını itiraf eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T14:42+0300

2024-06-30T14:42+0300

2024-06-30T14:42+0300

israil- filistin çatışması

mısır

abdülfettah es sisi

filistin

israil-filistin

filistin uzlaşısı

gazze

gazze şeridi

refah

benyamin netanyahu

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Mısır'da 30 Haziran 2013'te yaşanan olayların yıldönümü münasebetiyle bir televizyon konuşması yapan es-Sisi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere dikkati çekerek şunları kaydetti:Gazze'ye yönelik savaşta insanlık vicdanının yok olduğunu dile getiren Sisi, "Uluslararası toplum da ona (savaşa) sessiz kaldı ve orada ölen ve yerinden edilen on binlerce savunmasız insana sırtını döndü" ifadelerini kullandı.Ülkesinde 2013 yılı itibariyle değişimler olduğu ve kaostan sonra istikrarın sağlandığını söyleyen Sisi, "Bu yıllarda zorluk ve ağır bedellere rağmen terörü bitirdik. Mısırlıların sarf ettiği büyük çabalarla kalkınmanın altyapısını inşa ettik. Tüm sektörlerdeki sorunların ve birikmiş krizlerin üzerine gittik" diye konuştu.Mısır'daki hayat pahalılığına da değinen Sisi, kendisinin ve hükümetin öncelikli işinin hayat pahalılığının önüne geçme çabaları olduğunun altını çizdi.Daha önce Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde konuşan Sisi bölgenin zorluk ve krizler kıskacında kalarak tarihi koşullardan geçtiğini, bunlardan birinin de İsrail'in Filistin halkına karşı açtığı savaş olduğunu belirtmişti.Gazze Şeridi'nde yaşananların önüne geçmesi konusunda uluslararası toplumun tüm gücü ve Birleşmiş Milletler'deki (BM) kurumlarıyla aciz kaldığına işaret eden Sisi, bölgeyi uçuruma düşmekten kurtarmak için Mısır'ın diğer bazı dost ve kardeş ülkelerle çabalara giriştiğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/misir-bidenin-onerdigi-ateskesin-kosulsuz-uygulanmasindan-yana-1084703342.html

mısır

filistin

gazze

gazze şeridi

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mısır, abdülfettah es sisi, filistin, israil-filistin, filistin uzlaşısı, gazze, gazze şeridi, refah, benyamin netanyahu