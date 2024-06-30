https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/misir-cumhurbaskani-sisi-bolge-tehlikeli-degisimlerden-geciyor-1085378170.html
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Bölge tehlikeli değişimlerden geçiyor
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Bölge tehlikeli değişimlerden geçiyor
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde yaşananların önüne geçmesi konusunda Birleşmiş Milletler'in (BM) tüm kurumlarıyla aciz kaldığını itiraf eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T14:42+0300
2024-06-30T14:42+0300
2024-06-30T14:42+0300
israil- filistin çatışması
mısır
abdülfettah es sisi
filistin
israil-filistin
filistin uzlaşısı
gazze
gazze şeridi
refah
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085377917_0:8:3071:1735_1920x0_80_0_0_3faaa394aa955f9f23e62a81c09561bb.jpg
Mısır'da 30 Haziran 2013'te yaşanan olayların yıldönümü münasebetiyle bir televizyon konuşması yapan es-Sisi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere dikkati çekerek şunları kaydetti:Gazze'ye yönelik savaşta insanlık vicdanının yok olduğunu dile getiren Sisi, "Uluslararası toplum da ona (savaşa) sessiz kaldı ve orada ölen ve yerinden edilen on binlerce savunmasız insana sırtını döndü" ifadelerini kullandı.Ülkesinde 2013 yılı itibariyle değişimler olduğu ve kaostan sonra istikrarın sağlandığını söyleyen Sisi, "Bu yıllarda zorluk ve ağır bedellere rağmen terörü bitirdik. Mısırlıların sarf ettiği büyük çabalarla kalkınmanın altyapısını inşa ettik. Tüm sektörlerdeki sorunların ve birikmiş krizlerin üzerine gittik" diye konuştu.Mısır'daki hayat pahalılığına da değinen Sisi, kendisinin ve hükümetin öncelikli işinin hayat pahalılığının önüne geçme çabaları olduğunun altını çizdi.Daha önce Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde konuşan Sisi bölgenin zorluk ve krizler kıskacında kalarak tarihi koşullardan geçtiğini, bunlardan birinin de İsrail'in Filistin halkına karşı açtığı savaş olduğunu belirtmişti.Gazze Şeridi'nde yaşananların önüne geçmesi konusunda uluslararası toplumun tüm gücü ve Birleşmiş Milletler'deki (BM) kurumlarıyla aciz kaldığına işaret eden Sisi, bölgeyi uçuruma düşmekten kurtarmak için Mısır'ın diğer bazı dost ve kardeş ülkelerle çabalara giriştiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/misir-bidenin-onerdigi-ateskesin-kosulsuz-uygulanmasindan-yana-1084703342.html
mısır
filistin
gazze
gazze şeridi
refah
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085377917_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_91ad7201ab56bc8631bbbd287f0fc51f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mısır, abdülfettah es sisi, filistin, israil-filistin, filistin uzlaşısı, gazze, gazze şeridi, refah, benyamin netanyahu
mısır, abdülfettah es sisi, filistin, israil-filistin, filistin uzlaşısı, gazze, gazze şeridi, refah, benyamin netanyahu
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Bölge tehlikeli değişimlerden geçiyor
Gazze Şeridi'nde yaşananların önüne geçmesi konusunda Birleşmiş Milletler'in (BM) tüm kurumlarıyla aciz kaldığını itiraf eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgenin tehlikeli değişimlerden geçtiğini söyledi.
Mısır'da 30 Haziran 2013'te yaşanan olayların yıldönümü münasebetiyle bir televizyon konuşması yapan es-Sisi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere dikkati çekerek şunları kaydetti:
Bölge son zamanlarda tehlikeli değişimlerden geçiyor. Bölge, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız savaşı ile Mısır topraklarına doğru çirkin tehcir girişimlerini dayatma gelişmelerini yaşıyor.
Gazze'ye yönelik savaşta insanlık vicdanının yok olduğunu dile getiren Sisi, "Uluslararası toplum da ona (savaşa) sessiz kaldı ve orada ölen ve yerinden edilen on binlerce savunmasız insana sırtını döndü" ifadelerini kullandı.
Ülkesinde 2013 yılı itibariyle değişimler olduğu ve kaostan sonra istikrarın sağlandığını söyleyen Sisi, "Bu yıllarda zorluk ve ağır bedellere rağmen terörü bitirdik. Mısırlıların sarf ettiği büyük çabalarla kalkınmanın altyapısını inşa ettik. Tüm sektörlerdeki sorunların ve birikmiş krizlerin üzerine gittik" diye konuştu.
Mısır'daki hayat pahalılığına da değinen Sisi, kendisinin ve hükümetin öncelikli işinin hayat pahalılığının önüne geçme çabaları olduğunun altını çizdi.
Daha önce Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde konuşan Sisi bölgenin zorluk ve krizler kıskacında kalarak tarihi koşullardan geçtiğini, bunlardan birinin de İsrail'in Filistin halkına karşı açtığı savaş olduğunu belirtmişti.
Gazze Şeridi'nde yaşananların önüne geçmesi konusunda uluslararası toplumun tüm gücü ve Birleşmiş Milletler'deki (BM) kurumlarıyla aciz kaldığına işaret eden Sisi, bölgeyi uçuruma düşmekten kurtarmak için Mısır'ın diğer bazı dost ve kardeş ülkelerle çabalara giriştiğini aktardı.