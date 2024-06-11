https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/misir-bidenin-onerdigi-ateskesin-kosulsuz-uygulanmasindan-yana-1084703342.html

Mısır, Biden'ın önerdiği ateşkesin koşulsuz uygulanmasından yana

Mısır, Biden'ın önerdiği ateşkesin koşulsuz uygulanmasından yana

Sputnik Türkiye

Mısır, İsrail ve Hamas'ı, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı anlaşmanın bir an önce tamamlanması... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T08:59+0300

2024-06-11T08:59+0300

2024-06-11T08:59+0300

israil- filistin çatışması

mısır

israil

israil-filistin

benyamin netanyahu

abd

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

hamas

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Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın, Gazze'de kalıcı ateşkes, tamamen çekilme, esir takası, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve yerinden edilenlerin yurtlarına geri dönüşüne ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.Açıklamada, İsrail'e "uluslararası hukuk hükümleri uyarınca yükümlülüklerine uyması ve Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü savaşı durdurması" çağrısı yinelendi.Açıklamada ayrıca, İsrail ve Hamas'a, Biden'ın açıkladığı ve BMGK'de onaylanan teklifin bir an önce tamamlanması yönünde ciddi adımlar atmaları ve hükümlerini geciktirmeden ve koşulsuz olarak uygulamaya başlamaları çağrısında bulunuldu.BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi.Oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu aldı.İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı.Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.Netanyahu ile görüşen Blinken, Gazze'de ateşkes önerisinin arkasında durduklarını vurguladıABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın 7 Ekim’den bu yana 8’inci kez geldiği İsrail’de, Başbakan Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede ABD'nin İsrail'e ‘sarsılmaz’ desteğini yinelerken, bir kez daha 7 Ekim gibi bir durumun yaşanmaması için İsrail'e her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.ABD olarak söz konusu ateşkes anlaşması önerisinin arkasında olduklarını vurgulayan Blinken, ateşkesin mümkün olması durumunda İsrail’de sükunetin sağlanacağını, esirlerin serbest bırakılacağını ve Gazze'ye kapsamlı yardımların gireceğini belirtti.Gallant ile görüşmesinde de Gazze'deki olası ateşkes sürecinin tüm tarafların yararına olacağı vurgusunu yapan Blinken, İsrail'in anlaşma önerisini zaten kabul ettiğini, tüm dünyanın Hamas'tan da aynı adımı atmasını beklediğini ifade etti.Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisiABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ’belirlenen hedefler’ gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında boşluklar olduğunu öne sürmüştü.İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/birlesmis-milletler-guvenlik-konseyi-ilk-kez-gazzede-ateskes-karari-aldi-1084699479.html

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