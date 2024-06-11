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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/misir-bidenin-onerdigi-ateskesin-kosulsuz-uygulanmasindan-yana-1084703342.html
Mısır, Biden'ın önerdiği ateşkesin koşulsuz uygulanmasından yana
Mısır, Biden'ın önerdiği ateşkesin koşulsuz uygulanmasından yana
Sputnik Türkiye
Mısır, İsrail ve Hamas'ı, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı anlaşmanın bir an önce tamamlanması... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T08:59+0300
2024-06-11T08:59+0300
israil- filistin çatışması
mısır
israil
israil-filistin
benyamin netanyahu
abd
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
hamas
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Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın, Gazze'de kalıcı ateşkes, tamamen çekilme, esir takası, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve yerinden edilenlerin yurtlarına geri dönüşüne ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.Açıklamada, İsrail'e "uluslararası hukuk hükümleri uyarınca yükümlülüklerine uyması ve Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü savaşı durdurması" çağrısı yinelendi.Açıklamada ayrıca, İsrail ve Hamas'a, Biden'ın açıkladığı ve BMGK'de onaylanan teklifin bir an önce tamamlanması yönünde ciddi adımlar atmaları ve hükümlerini geciktirmeden ve koşulsuz olarak uygulamaya başlamaları çağrısında bulunuldu.BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi.Oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu aldı.İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı.Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.Netanyahu ile görüşen Blinken, Gazze'de ateşkes önerisinin arkasında durduklarını vurguladıABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın 7 Ekim’den bu yana 8’inci kez geldiği İsrail’de, Başbakan Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede ABD'nin İsrail'e ‘sarsılmaz’ desteğini yinelerken, bir kez daha 7 Ekim gibi bir durumun yaşanmaması için İsrail'e her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.ABD olarak söz konusu ateşkes anlaşması önerisinin arkasında olduklarını vurgulayan Blinken, ateşkesin mümkün olması durumunda İsrail’de sükunetin sağlanacağını, esirlerin serbest bırakılacağını ve Gazze'ye kapsamlı yardımların gireceğini belirtti.Gallant ile görüşmesinde de Gazze'deki olası ateşkes sürecinin tüm tarafların yararına olacağı vurgusunu yapan Blinken, İsrail'in anlaşma önerisini zaten kabul ettiğini, tüm dünyanın Hamas'tan da aynı adımı atmasını beklediğini ifade etti.Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisiABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ’belirlenen hedefler’ gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında boşluklar olduğunu öne sürmüştü.İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/birlesmis-milletler-guvenlik-konseyi-ilk-kez-gazzede-ateskes-karari-aldi-1084699479.html
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mısır, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, abd, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, hamas, joe biden, antony blinken
mısır, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, abd, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, hamas, joe biden, antony blinken

Mısır, Biden'ın önerdiği ateşkesin koşulsuz uygulanmasından yana

08:59 11.06.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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Mısır, İsrail ve Hamas'ı, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı anlaşmanın bir an önce tamamlanması yönünde ciddi adımlar atmaya ve anlaşmanın hükümlerini geciktirmeden ve koşulsuz olarak uygulamaya başlamaya çağırdı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın, Gazze'de kalıcı ateşkes, tamamen çekilme, esir takası, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve yerinden edilenlerin yurtlarına geri dönüşüne ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail'e "uluslararası hukuk hükümleri uyarınca yükümlülüklerine uyması ve Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü savaşı durdurması" çağrısı yinelendi.
Açıklamada ayrıca, İsrail ve Hamas'a, Biden'ın açıkladığı ve BMGK'de onaylanan teklifin bir an önce tamamlanması yönünde ciddi adımlar atmaları ve hükümlerini geciktirmeden ve koşulsuz olarak uygulamaya başlamaları çağrısında bulunuldu.
BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi.
Oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu aldı.
İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı.
Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.

Netanyahu ile görüşen Blinken, Gazze'de ateşkes önerisinin arkasında durduklarını vurguladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın 7 Ekim’den bu yana 8’inci kez geldiği İsrail’de, Başbakan Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede ABD'nin İsrail'e ‘sarsılmaz’ desteğini yinelerken, bir kez daha 7 Ekim gibi bir durumun yaşanmaması için İsrail'e her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.
ABD olarak söz konusu ateşkes anlaşması önerisinin arkasında olduklarını vurgulayan Blinken, ateşkesin mümkün olması durumunda İsrail’de sükunetin sağlanacağını, esirlerin serbest bırakılacağını ve Gazze'ye kapsamlı yardımların gireceğini belirtti.
Gallant ile görüşmesinde de Gazze'deki olası ateşkes sürecinin tüm tarafların yararına olacağı vurgusunu yapan Blinken, İsrail'in anlaşma önerisini zaten kabul ettiğini, tüm dünyanın Hamas'tan da aynı adımı atmasını beklediğini ifade etti.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.
Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ’belirlenen hedefler’ gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu.
Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında boşluklar olduğunu öne sürmüştü.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.
Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
İsrail- Filistin çatışması
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 'Gazze'de ateşkes tasarısı' kabul edildi
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