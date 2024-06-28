https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/meteoroloji-saat-verdi-5-il-icin-saganak-uyarisi--1085318554.html

Meteoroloji saat verdi: 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji saat verdi: 5 il için sağanak uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 28 Haziran 2024 hava durumu raporunu yayımladı. Afyonkarahisar, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya ve Kütahya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T12:05+0300

2024-06-28T12:05+0300

2024-06-28T12:05+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerine ilişkin raporu yayımladı.5 il için kuvvetli sağanak uyarısıSon tahminlere göre ülke kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir ile zamanla Ankara'nın batı ve kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasi-yayimladi-tarih-verdi-asiri-sicaklar-bitiyor-1085308533.html

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