https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/meteoroloji-saat-verdi-5-il-icin-saganak-uyarisi--1085318554.html
Meteoroloji saat verdi: 5 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji saat verdi: 5 il için sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, 28 Haziran 2024 hava durumu raporunu yayımladı. Afyonkarahisar, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya ve Kütahya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T12:05+0300
2024-06-28T12:05+0300
2024-06-28T12:05+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerine ilişkin raporu yayımladı.5 il için kuvvetli sağanak uyarısıSon tahminlere göre ülke kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir ile zamanla Ankara'nın batı ve kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasi-yayimladi-tarih-verdi-asiri-sicaklar-bitiyor-1085308533.html
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Meteoroloji saat verdi: 5 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji, 28 Haziran 2024 hava durumu raporunu yayımladı. Afyonkarahisar, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya ve Kütahya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgârın ise Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerine ilişkin raporu yayımladı.
5 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Son tahminlere göre ülke kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir ile zamanla Ankara'nın batı ve kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.