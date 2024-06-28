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Meteoroloji saat verdi: 5 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji saat verdi: 5 il için sağanak uyarısı
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Meteoroloji, 28 Haziran 2024 hava durumu raporunu yayımladı. Afyonkarahisar, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya ve Kütahya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerine ilişkin raporu yayımladı.5 il için kuvvetli sağanak uyarısıSon tahminlere göre ülke kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir ile zamanla Ankara'nın batı ve kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji saat verdi: 5 il için sağanak uyarısı

12:05 28.06.2024
© İHAAnkara'da fırtına ve sağanak yağış: Ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı
Ankara'da fırtına ve sağanak yağış: Ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© İHA
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Meteoroloji, 28 Haziran 2024 hava durumu raporunu yayımladı. Afyonkarahisar, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya ve Kütahya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgârın ise Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerine ilişkin raporu yayımladı.

5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Son tahminlere göre ülke kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir ile zamanla Ankara'nın batı ve kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara'da sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
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Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı, tarih verdi: Aşırı sıcaklar bitiyor
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