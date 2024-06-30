https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/macronun-erken-secimle-oynadigi-buyuk-kumar-basarisizliga-mi-mahkum-1085368776.html

Macron'un erken seçimle oynadığı ‘büyük kumar’ başarısızlığa mı mahkum?

Macron'un erken seçimle oynadığı ‘büyük kumar’ başarısızlığa mı mahkum?

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında muhafazakar Ulusal Birlik Partisi (RN) karşısında ağır yenilgi aldıktan sonra beklenmedik bir şekilde... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T10:40+0300

2024-06-30T10:40+0300

2024-06-30T10:48+0300

politika

fransa

emmanuel macron

erken seçim

ulusal birlik partisi (rn)

marine le pen

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Fransa'da erken genel seçimlerin ilk turunda oy verme işlemi başlarken, kamuoyu yoklamaları, Marine Le Pen'in AB politikalarını eleştiren göç karşıtı muhafazakar partisi Rassemblement Nationale'in (Ulusal Birlik Partisi) lehine olacağını, solun desteklediği Rassemblement Nationale'in ikinci, Macron'un partisinin ise üçüncü sırada yer alacağını gösteriyor.Sky News kanalının Avrupa muhabiri Adam Parsons, kamuoyu yoklamalarına dikkat çektiği konuşmasında, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ağır yara alan Macron'un partisinin yine kaybedeceğine vurgu yaparken, bu durumda başbakanlık koltuğuna, siyasi fikirleri çoğunlukla mevcut cumhurbaşkanının görüşlerine karşı olan ‘Ulusal Birlik Partisi’nin 28 yaşındaki başkanı Jordan Bardella oturacak.Parsons, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce bile, Fransa Cumhurbaşkanı'nın partisinin büyük olasılıkla yenilgiye uğrayacağı aşikar olduğunun altını çizerken, yenilginin ardından Macron’un ülke parlamentosunun feshedildiğini açıkladığı ve erken seçim çağrısında bulunduğunu anımsattı.“Macron'un erken parlamento seçimlerinin yapılmasıyla oynadığı ‘büyük kumar’, muhtemelen başarısız olacak” diyen Parsons, Macron’un tutumuyla ilgili değerlendirmesini, “Onun mantığı, ulusun bir şekilde kendine geleceği ve genel olarak radikal siyasetten, özel olarak da Rassemblement Nationale'den uzaklaşacağı yönündeydi. Görünen o ki, kendisine olan sarsılmaz inancının da etkisiyle yanıldı" diye tamamladı.9 Haziran'da Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde destekçilerinin yenilgisi üzerine Ulusal Meclisi feshetme kararı almıştı.Fransa'da AP seçimlerinde muhafazakar ve göç karşıtı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31.36 ile açık farkla ilk sırayı aldı.Macron'un partisi Rönesans yüzde 14.6 ile seçimi ikinci bitirirken, yüzde 13.8 ile üçüncü sırayı alan muhalefetteki Sosyalistleri az farkla geçebildi.Rönesans ve Sosyalistlerin oy oranları toplamı bile aşırı sağcı RN'nin oy oranına ulaşamadı.Macron, yaptığı açıklamada, sonuçların “Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti.Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aldığı ezici yenilginin bu iki politikacının yetersizliğini ortaya koyduğunu söylemişti.Telegram hesabından açıklama yapan Matviyenko, "Eski Dünyanın en büyük ülkelerinin liderlerinin (Macron ve Scholz) Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partileriyle birlikte ezici bir yenilgiye uğraması, onların hem ulusal hem de Avrupalı ​​politikacılar olarak yetersizliklerini bir kez daha doğruluyor. Bu, uzun yıllar boyunca insanların ve toplumun gerçek ihtiyaçlarının tamamen göz ardı edilmesinden kaynaklanan haklı bir sonuçtur" ifadelerini kullandı.Bu yenilginin, ulusal güvenin ve seçmenleriyle bağlarını koparanların gerçek meşruiyetinin zayıfladığını gösteren eğilimin bir işareti olduğunu kaydeden Matviyenko, tehlikeli bir gayri meşruiyet virüsünün Avrupa kıtasına yayılmaya başladığı uyarısında bulundu.Matviyenko, "ABD'nin emirleri doğrultusunda ilerleyen ve egemenliklerinden vazgeçen Avrupalı siyasetçiler zaten başka bir şey bekleyemezdi" diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/fransada-erken-genel-secimler-basladi-1085367620.html

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fransa, emmanuel macron, erken seçim, ulusal birlik partisi (rn), marine le pen