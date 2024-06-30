https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/fransada-erken-genel-secimler-basladi-1085367620.html

Fransa'da erken genel seçimler başladı

Fransa'da erken genel seçimler başladı

Sputnik Türkiye

Macron'un 9 Haziran'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki ağır yenilgisinin ardından Meclisi feshederek karar verdiği erken genel seçimlerde... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T09:32+0300

2024-06-30T09:32+0300

2024-06-30T10:27+0300

dünya

fransa

erken seçim

oy verme

sandık

emmanuel macron

marine le pen

muhafazakar

avrupa parlamentosu (ap)

avrupa parlamentosu seçimleri

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Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49.5 milyon Fransız seçmen, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 577 milletvekilini belirlemek için sandığa gidiyor.Fransa ana karasında yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Paris gibi büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy verme işlemi devam edecek.4 bin 9 milletvekili adayının yarıştığı seçimin ilk tur oylamasında yüzde 12.5 ve üzeri oy alan adaylar, 7 Temmuz’da yapılacak ikinci tura katılabilecek. Mecliste salt çoğunluğu elde etmek için parti veya ittifakların 289 milletvekiline ulaşması gerekiyor.Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlarken resmi sonuçların daha sonra açıklanması bekleniyor.Seçim yarışında muhafazakar Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR adaylarıyla ittifak yapan Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN), bu partinin seçimde galip gelmesinden endişe eden sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesi İttifakı ve Cumhurbaşkanı Macron'un liberal partisi Rönesans’ın iktidarın ortakları Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) ile kurduğu ‘Cumhuriyet İçin Hep Birlikte’ İttifakı öne çıkıyor.Fransa'nın erken seçime gidişiFransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden muhafazakar RN, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31.4 oy alarak en yakın rakibi olan Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı.Göç karşıtı muhafazakarların AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Emmanuel Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı almıştı.Macron, bu kararını, "AP seçim sonuçlarına demokratik bir cevap vermeliydik" sözleriyle savunmuş ancak ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatlarının hemen öncesinde erken seçime gidecek olması, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk yaratabileceği gerekçesiyle kamuoyunda endişeyle karşılanmıştı.Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan sol partiler, bu seçimlerde muhafazakarlara karşı kısa sürede Yeni Halk Cephesi İttifakı adı altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu.Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.Muhafazakar RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de ‘Cumhuriyet İçin Hep Birlikte’ İttifakı'nı kurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/fransa-cumhurbaskani-macron-uyardi-ic-savasa-yol-acar-1085195414.html

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fransa, erken seçim, oy verme, sandık, emmanuel macron, marine le pen, muhafazakar, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu seçimleri