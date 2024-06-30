https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/antalyada-orman-yangini--1085381119.html
Antalya'da yerleşim bölgelerine yakın alanda orman yangını
Antalya'da yerleşim bölgelerine yakın alanda orman yangını
Sputnik Türkiye
Antalya'da orman yangını çıktı. 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T16:11+0300
2024-06-30T16:11+0300
2024-06-30T16:59+0300
türkiye
antalya
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085380963_0:207:331:393_1920x0_80_0_0_dd1ad9e01224c97e536240c2798ccedd.jpg
Antalya'nın Lara bölgesinde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangını söndürmek için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozerin çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/dun-yangin-cikmisti-kusadasinda-deprem--1085380242.html
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antalya, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri
antalya, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri
Antalya'da yerleşim bölgelerine yakın alanda orman yangını
16:11 30.06.2024 (güncellendi: 16:59 30.06.2024)
Antalya'da orman yangını çıktı.
Antalya'nın Lara bölgesinde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yangını söndürmek için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozerin çalışmaları sürüyor.