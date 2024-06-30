https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/antalyada-orman-yangini--1085381119.html

Antalya'da yerleşim bölgelerine yakın alanda orman yangını

Antalya'da yerleşim bölgelerine yakın alanda orman yangını

Sputnik Türkiye

Antalya'da orman yangını çıktı. 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T16:11+0300

2024-06-30T16:11+0300

2024-06-30T16:59+0300

türkiye

antalya

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

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Antalya'nın Lara bölgesinde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangını söndürmek için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozerin çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/dun-yangin-cikmisti-kusadasinda-deprem--1085380242.html

türkiye

antalya

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antalya, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri