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Antalya'da yerleşim bölgelerine yakın alanda orman yangını
Antalya'da yerleşim bölgelerine yakın alanda orman yangını
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Antalya'da orman yangını çıktı. 30.06.2024, Sputnik Türkiye
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Antalya'nın Lara bölgesinde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangını söndürmek için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozerin çalışmaları sürüyor.
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Antalya'da yerleşim bölgelerine yakın alanda orman yangını

16:11 30.06.2024 (güncellendi: 16:59 30.06.2024)
© İHA-AW237101Antalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2024
© İHA-AW237101
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Antalya'da orman yangını çıktı.
Antalya'nın Lara bölgesinde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yangını söndürmek için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozerin çalışmaları sürüyor.
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