https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/konyada-elektrik-akimina-kapilan-kuslar-yangina-neden-oldu-1085377177.html

Konya'da elektrik akımına kapılan kuşlar yangına neden oldu

Konya'da elektrik akımına kapılan kuşlar yangına neden oldu

Sputnik Türkiye

Konya'nın Kulu ilçesinde yüksek gerilim akımına kapılan kuşlar anız yangınına neden oldu. 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T13:57+0300

2024-06-30T13:57+0300

2024-06-30T13:57+0300

türkiye

konya

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akım

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Konya'da edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim akımına kapılarak yere düşen kuşlar Ş.B.'ye ait hasat edilmemiş 40 dekarlık arazide yangına sebep oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile vatandaşların çabası ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/muglada-orman-yangini-mudahale-ediliyor--1085376139.html

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