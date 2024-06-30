https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/konyada-elektrik-akimina-kapilan-kuslar-yangina-neden-oldu-1085377177.html
Konya'da elektrik akımına kapılan kuşlar yangına neden oldu
Konya'da elektrik akımına kapılan kuşlar yangına neden oldu
Sputnik Türkiye
Konya'nın Kulu ilçesinde yüksek gerilim akımına kapılan kuşlar anız yangınına neden oldu. 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T13:57+0300
2024-06-30T13:57+0300
2024-06-30T13:57+0300
türkiye
konya
yangın
akım
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Konya'da edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim akımına kapılarak yere düşen kuşlar Ş.B.'ye ait hasat edilmemiş 40 dekarlık arazide yangına sebep oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile vatandaşların çabası ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/muglada-orman-yangini-mudahale-ediliyor--1085376139.html
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konya, yangın, akım
Konya'da elektrik akımına kapılan kuşlar yangına neden oldu
Konya'nın Kulu ilçesinde yüksek gerilim akımına kapılan kuşlar anız yangınına neden oldu.
Konya'da edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim akımına kapılarak yere düşen kuşlar Ş.B.'ye ait hasat edilmemiş 40 dekarlık arazide yangına sebep oldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile vatandaşların çabası ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.