KİK, İsrail'in Batı Şeria'da genişleme planını kınadı

Türkiye
Bakan Yumaklı: İzmir'deki 3 yangın da kontrol altına alındı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
07:04
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
07:16
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
7 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
07:48
5 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
08:05
1 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
08:29
2 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
08:43
3 dk
SESLİ HABER
Trump'ın ekibi Ukrayna formülünü açıkladı
09:04
1 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
09:16
2 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
09:27
10 dk
SESLİ HABER
ABD, Suriye’ye askeri takviye yolladı
09:49
2 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
10:05
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
10:16
8 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
10:35
2 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
10:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
11:11
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
11:26
3 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
11:42
1 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
11:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
12:10
10 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Demokratlardan boykot hazırlığı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
16:35
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
16:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Bolivya'daki darbenin arka planında o maden rezervi mi var?
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı yetkililerden barış çağrısı
17:20
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
17:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
18:09
5 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
18:21
1 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
20:04
10 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
20:24
2 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
20:35
5 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
20:51
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
21:03
39 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
09:04
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
09:19
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
7 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
09:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
11:09
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
11:18
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
12:10
8 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
12:24
1 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
18:08
10 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
18:40
2 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
19:04
3 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
19:16
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
19:31
8 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
19:50
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Bolivya'daki darbenin arka planında o maden rezervi mi var?
20:16
3 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
20:42
5 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
21:16
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
21:30
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
21:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
21:53
1 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
22:03
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
22:21
3 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
22:36
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
22:51
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/kik-israilin-bati-seriada-genisleme-planini-kinadi-1085366869.html
KİK, İsrail'in Batı Şeria'da genişleme planını kınadı
KİK, İsrail'in Batı Şeria'da genişleme planını kınadı
Sputnik Türkiye
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Katar, Kuveyt ve Bahreyn, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T09:12+0300
2024-06-30T09:12+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
batı şeria
gazze
gazze şeridi
katar
körfez işbirliği konseyi (kik)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085366712_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fe92f9df387c2a45e1e040460fde611.jpg
KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden Yahudilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılması planına tepki göstererek, İsrail'in uluslararası hukuka ve meşru kararlara aykırı sistematik ihlallerini kesin bir şekilde reddettiklerini belirtti.Budeyvi, İsrail'in bu tehlikeli politikaları sürdürmesinin bölgedeki sorunları daha da derinleştireceği uyarısı yaptı.Katar Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamasında, İsrail'in kaçak yerleşim birimlerinin yasallaştırılması talebinin onaylanması kararını şiddetle kınadığını duyurdu.Uluslararası meşru kararların bir kere daha ihlal edildiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in tek taraflı uygulamalarının önüne geçilmesi ve uluslararası kararlara uymaya zorlanması çağrısı yapıldı.Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını şiddetle kınadı.Bu adımın "uluslararası sözleşmelerin apaçık ihlali" olarak nitelendirildiği açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimleri faaliyetlerine kesin şekilde karşı olunduğu vurgulandı.Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılması planının kınandığı belirtildi.Açıklamada, "Bu karar, uluslararası hukukun apaçık ihlali ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için harcanan çabalara yönelik tehlikeli bir tehdittir" ifadesine yer verildi.İsrail Güvenlik Kabinesi 28 Haziran'da, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine Batı Şeria'nın 'B bölgesi'nde bulunan 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan 'A bölgesi'nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan 'C bölgesi'nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.Kaçak yerleşimler İsrail kanunlarına göre de yasa dışıKaçak yerleşim birimleri, genellikle Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapılarla inşa ediliyor.Batı Şeria'daki uluslararası hukuka aykırı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak bu gecekondu yerleşimler, İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.Gecekondu yerleşim birimlerindeki İsrailliler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralardaki İsraillilere koruma sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/hamas-siyasi-ofisini-iraka-tasimayi-planliyor-guvenliginden-iran-sorumlu-olacak--1085200115.html
israil
batı şeria
gazze
gazze şeridi
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085366712_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e74a18da8f33a20e5cc1b903e7a6ecd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), batı şeria, gazze, gazze şeridi, katar, körfez işbirliği konseyi (kik)
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), batı şeria, gazze, gazze şeridi, katar, körfez işbirliği konseyi (kik)

KİK, İsrail'in Batı Şeria'da genişleme planını kınadı

09:12 30.06.2024
© AFP 2023 / OMAR AL-QATTAAGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2024
© AFP 2023 / OMAR AL-QATTAA
Abone ol
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Katar, Kuveyt ve Bahreyn, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı.
KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden Yahudilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılması planına tepki göstererek, İsrail'in uluslararası hukuka ve meşru kararlara aykırı sistematik ihlallerini kesin bir şekilde reddettiklerini belirtti.
Budeyvi, İsrail'in bu tehlikeli politikaları sürdürmesinin bölgedeki sorunları daha da derinleştireceği uyarısı yaptı.
Katar Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamasında, İsrail'in kaçak yerleşim birimlerinin yasallaştırılması talebinin onaylanması kararını şiddetle kınadığını duyurdu.
Uluslararası meşru kararların bir kere daha ihlal edildiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in tek taraflı uygulamalarının önüne geçilmesi ve uluslararası kararlara uymaya zorlanması çağrısı yapıldı.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını şiddetle kınadı.
Bu adımın "uluslararası sözleşmelerin apaçık ihlali" olarak nitelendirildiği açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimleri faaliyetlerine kesin şekilde karşı olunduğu vurgulandı.
Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılması planının kınandığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu karar, uluslararası hukukun apaçık ihlali ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için harcanan çabalara yönelik tehlikeli bir tehdittir" ifadesine yer verildi.
İsrail Güvenlik Kabinesi 28 Haziran'da, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine Batı Şeria'nın 'B bölgesi'nde bulunan 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.
Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan 'A bölgesi'nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan 'C bölgesi'nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaçak yerleşimler İsrail kanunlarına göre de yasa dışı

Kaçak yerleşim birimleri, genellikle Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapılarla inşa ediliyor.
Batı Şeria'daki uluslararası hukuka aykırı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak bu gecekondu yerleşimler, İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.
Gecekondu yerleşim birimlerindeki İsrailliler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralardaki İsraillilere koruma sağlıyor.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas siyasi ofisini Irak'a taşımayı planlıyor: 'Güvenliğinden İran sorumlu olacak'
25 Haziran , 12:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала