https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/hamas-siyasi-ofisini-iraka-tasimayi-planliyor-guvenliginden-iran-sorumlu-olacak--1085200115.html

Hamas siyasi ofisini Irak'a taşımayı planlıyor: 'Güvenliğinden İran sorumlu olacak'

Hamas siyasi ofisini Irak'a taşımayı planlıyor: 'Güvenliğinden İran sorumlu olacak'

Sputnik Türkiye

Hamas, önceden Katar'da yer alan politik ofisini Irak'a taşımayı planlıyor. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T12:14+0300

2024-06-25T12:14+0300

2024-06-25T12:14+0300

israil- filistin çatışması

hamas

gazze

filistin

israil

irak

iran

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Gazze'deki siyasi hareket olan Hamas’ın siyasi ofisini ve basın merkezini Katar’dan Irak’ın başkenti Bağdat’a taşımayı planladığı bildirildi. The National dergisinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Irak hükümeti bir ay önce bu kararı onayladı. Ancak, Hamas liderleri henüz taşınmanın kesin zamanını belirlemedi.Güvenliğini kim sağlayacak?Bu kararın ABD, Mısır ve Katar’ın garantörlüğünde Gazze Şeridi’ndeki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik barış görüşmelerindeki çıkmaz nedeniyle alındığı belirtildi. Bağdat’ta Hamas’ın güvenliğini İran’ın sağlayacağı kaydedildi.Daha önce, Hamas, Rusya’nın Gazze Şeridi’nde ateşkesin garantörü olarak tanınmasını istemişti. Hareketin siyasi büro başkan yardımcısı Musa Ebu Marzuk, bu talebi Rusya’nın 'adil pozisyonu' ve 'ABD’nin hegemonyasına son verme arzusu' ile açıkladı.

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filistin

israil

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hamas, gazze, filistin, israil, irak, iran