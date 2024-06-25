https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/hamas-siyasi-ofisini-iraka-tasimayi-planliyor-guvenliginden-iran-sorumlu-olacak--1085200115.html
Hamas siyasi ofisini Irak'a taşımayı planlıyor: 'Güvenliğinden İran sorumlu olacak'
Hamas siyasi ofisini Irak'a taşımayı planlıyor: 'Güvenliğinden İran sorumlu olacak'
Sputnik Türkiye
Hamas, önceden Katar'da yer alan politik ofisini Irak'a taşımayı planlıyor. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T12:14+0300
2024-06-25T12:14+0300
2024-06-25T12:14+0300
israil- filistin çatışması
hamas
gazze
filistin
israil
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iran
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Gazze'deki siyasi hareket olan Hamas’ın siyasi ofisini ve basın merkezini Katar’dan Irak’ın başkenti Bağdat’a taşımayı planladığı bildirildi. The National dergisinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Irak hükümeti bir ay önce bu kararı onayladı. Ancak, Hamas liderleri henüz taşınmanın kesin zamanını belirlemedi.Güvenliğini kim sağlayacak?Bu kararın ABD, Mısır ve Katar’ın garantörlüğünde Gazze Şeridi’ndeki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik barış görüşmelerindeki çıkmaz nedeniyle alındığı belirtildi. Bağdat’ta Hamas’ın güvenliğini İran’ın sağlayacağı kaydedildi.Daha önce, Hamas, Rusya’nın Gazze Şeridi’nde ateşkesin garantörü olarak tanınmasını istemişti. Hareketin siyasi büro başkan yardımcısı Musa Ebu Marzuk, bu talebi Rusya’nın 'adil pozisyonu' ve 'ABD’nin hegemonyasına son verme arzusu' ile açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/abdde-demokratlar-netanyahunun-kongre-konusmasini-boykota-hazirlaniyor-1085198242.html
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hamas, gazze, filistin, israil, irak, iran
hamas, gazze, filistin, israil, irak, iran
Hamas siyasi ofisini Irak'a taşımayı planlıyor: 'Güvenliğinden İran sorumlu olacak'
Hamas, önceden Katar'da yer alan politik ofisini Irak'a taşımayı planlıyor.
Gazze'deki siyasi hareket olan Hamas’ın siyasi ofisini ve basın merkezini Katar’dan Irak’ın başkenti Bağdat’a taşımayı planladığı bildirildi. The National dergisinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Irak hükümeti bir ay önce bu kararı onayladı. Ancak, Hamas liderleri henüz taşınmanın kesin zamanını belirlemedi.
Güvenliğini kim sağlayacak?
Bu kararın ABD, Mısır ve Katar’ın garantörlüğünde Gazze Şeridi’ndeki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik barış görüşmelerindeki çıkmaz nedeniyle alındığı belirtildi. Bağdat’ta Hamas’ın güvenliğini İran’ın sağlayacağı kaydedildi.
Daha önce, Hamas, Rusya’nın Gazze Şeridi’nde ateşkesin garantörü olarak tanınmasını istemişti. Hareketin siyasi büro başkan yardımcısı Musa Ebu Marzuk, bu talebi Rusya’nın 'adil pozisyonu' ve 'ABD’nin hegemonyasına son verme arzusu' ile açıkladı.