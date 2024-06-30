https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/kayip-profesor-icin-turkiye-genelinde-calisma-baslatildi-4-gundur-haber-alinamiyor--1085377070.html

Kayıp profesör için Türkiye genelinde çalışma başlatıldı: 4 gündür haber alınamıyor

Kayıp profesör için Türkiye genelinde çalışma başlatıldı: 4 gündür haber alınamıyor

Sputnik Türkiye

Evinden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli Prof. Dr. Bekir Karasu'dan 4 gündür haber alınamıyor. Eskişehir... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T13:56+0300

2024-06-30T13:56+0300

2024-06-30T13:56+0300

türkiye

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ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran Perşembe günü aracına binerek evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından Prof. Dr. Karasu'nun bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, Prof. Dr. Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı tespit edildi. Karasu'nun bulunması amacıyla ülke genelinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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