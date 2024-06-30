https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/kayip-profesor-icin-turkiye-genelinde-calisma-baslatildi-4-gundur-haber-alinamiyor--1085377070.html
Kayıp profesör için Türkiye genelinde çalışma başlatıldı: 4 gündür haber alınamıyor
Kayıp profesör için Türkiye genelinde çalışma başlatıldı: 4 gündür haber alınamıyor
Sputnik Türkiye
Evinden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli Prof. Dr. Bekir Karasu'dan 4 gündür haber alınamıyor. Eskişehir... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T13:56+0300
2024-06-30T13:56+0300
2024-06-30T13:56+0300
türkiye
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ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran Perşembe günü aracına binerek evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından Prof. Dr. Karasu'nun bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, Prof. Dr. Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı tespit edildi. Karasu'nun bulunması amacıyla ülke genelinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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prof. dr. bekir karasu, bekir karasudan 4 gündür haber alınamıyor, bekir karasu kimdir, kayıp profesör bekir karasu
Kayıp profesör için Türkiye genelinde çalışma başlatıldı: 4 gündür haber alınamıyor
Evinden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli Prof. Dr. Bekir Karasu'dan 4 gündür haber alınamıyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kayıp profesör için ülke genelinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran Perşembe günü aracına binerek evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
Yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından Prof. Dr. Karasu'nun bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, Prof. Dr. Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı tespit edildi. Karasu'nun bulunması amacıyla ülke genelinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.