https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/kabotaj-ve-denizcilik-bayrami-icin-denizde-dev-turk-bayragi-acildi--1085377778.html
Kabotaj ve Denizcilik bayramı için denizde dev Türk bayrağı açıldı
Kabotaj ve Denizcilik bayramı için denizde dev Türk bayrağı açıldı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla dalgıçlar, deniz yüzeyinde bin 923 metrekarelik Türk bayrağı açtı. 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T14:31+0300
2024-06-30T14:31+0300
2024-06-30T14:31+0300
türkiye
kabotaj
denizcilik ve kabotaj bayramı
kocaeli
bayrak
türk bayrağı
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Kocaeli'nde Dalgıçlar tarafından deniz içerisinde bin 923 metrekarelik dev Türk bayrağı açıldı. Bu anlar insanlar tarafından da ilgiyle takip edildi. Etkinlik kapsamında dip ve deniz temizliği de yapıldı. Dalış yapan dalgıçlar, denizden aralarında araç lastiği, boru, pet şişeler ve pankartın bulunduğu birçok çöp çıkardı.'Çok üzgünüm'Dalışın ardından açıklamalarda bulunan dalgıç, denizin kirletildiğini ifade ederek, "Çok üzgünüm. Temiz denizlere dalmak varken, kirli denizlere dalmak gerçekten içler acısı" dedi. Etkinliğin gurur verici olduğunu da belirten dalgıç, "Etkinlik efsane. Çok gurur vericiydi. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu'Mavi vatanımıza sahip çıkmak zorundayız'Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise programdaki konuşmasında, "Karasularımızın mutlak bağımsızlığını kazandığımız 1 Temmuz 1926'de yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimizde egemen olduğumuzu ilan ettiğimiz günün 98'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Denizler bizim. Denizlerimize, mavi vatanımıza sahip çıkmak zorundayız. Ecdadımızın asırlar önce Akdeniz'de, Karadeniz'de, Ege'de her türlü başarıyı verdiyse, bugün biz de 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde aynı mücadeleyi vermek zorundayız" dedi.
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kabotaj, denizcilik ve kabotaj bayramı , kocaeli, bayrak, türk bayrağı
kabotaj, denizcilik ve kabotaj bayramı , kocaeli, bayrak, türk bayrağı
Kabotaj ve Denizcilik bayramı için denizde dev Türk bayrağı açıldı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla dalgıçlar, deniz yüzeyinde bin 923 metrekarelik Türk bayrağı açtı.
Kocaeli'nde Dalgıçlar tarafından deniz içerisinde bin 923 metrekarelik dev Türk bayrağı açıldı. Bu anlar insanlar tarafından da ilgiyle takip edildi. Etkinlik kapsamında dip ve deniz temizliği de yapıldı. Dalış yapan dalgıçlar, denizden aralarında araç lastiği, boru, pet şişeler ve pankartın bulunduğu birçok çöp çıkardı.
Dalışın ardından açıklamalarda bulunan dalgıç, denizin kirletildiğini ifade ederek, "Çok üzgünüm. Temiz denizlere dalmak varken, kirli denizlere dalmak gerçekten içler acısı" dedi. Etkinliğin gurur verici olduğunu da belirten dalgıç, "Etkinlik efsane. Çok gurur vericiydi. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu
'Mavi vatanımıza sahip çıkmak zorundayız'
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise programdaki konuşmasında, "Karasularımızın mutlak bağımsızlığını kazandığımız 1 Temmuz 1926'de yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimizde egemen olduğumuzu ilan ettiğimiz günün 98'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Denizler bizim. Denizlerimize, mavi vatanımıza sahip çıkmak zorundayız. Ecdadımızın asırlar önce Akdeniz'de, Karadeniz'de, Ege'de her türlü başarıyı verdiyse, bugün biz de 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde aynı mücadeleyi vermek zorundayız" dedi.