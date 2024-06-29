https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/izmir-ve-cevresinde-yangin-felaketi-buyuyor-alevler-yerlesim-yerlerine-ulasti--1085365650.html

İzmir ve çevresinde yangın felaketi büyüyor: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı

İzmir ve çevresinde yangın felaketi büyüyor: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ilerleyen orman yangını, her geçen dakika büyüyerek devam ediyor. Kuşadası Bayraklıdede... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T23:47+0300

2024-06-29T23:47+0300

2024-06-29T23:53+0300

türkiye

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

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İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede tüm bölgeyi sararak Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ulaştı. Yangında yüzlerce dönüm alan yanarken, gündüz havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları havanın kararmasının ardından karadan ve gece görüşlü helikopterlerle devam ediyor. Yerleşim yerlerine kadar yaklaşan alevleri söndürmek için resmi kurumların yanı sıra sivil toplum örgütleri ve gönüllü vatandaşlar da yangına müdahale ediyor. Kuşadası ve çevresinde faaliyet sürdüren çeşitli inşaat firmaları ise iş makineleri ile söndürme çalışmalarına destek veriyor.AFAD, UMKE, Kızılay ve çeşitli kurumların yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası esnafı da yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere pide, ayran ve soğuk su dağıtıyor. Zaman zaman tehlikeli anların yaşandığı yangın nedeniyle bölgedeki bazı yerleşim yerleri de boşaltılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/izmir-menderesteki-yanginin-ardindan-bir-yanginda-cesmede-basladi-1085359812.html

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