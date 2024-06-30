https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/istanbulda-karaya-oturan-rus-kuru-yuk-gemisi-icin-kurtarma-calismalari-suruyor-1085379898.html
İstanbul’da karaya oturan Rus kuru yük gemisi için kurtarma çalışmaları sürüyor
İstanbul’da karaya oturan Rus kuru yük gemisi için kurtarma çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T15:51+0300
2024-06-30T15:51+0300
2024-06-30T15:51+0300
dünya
rusya
türkiye
marmara denizi
tahıl
tahıl sevkiyatı
kuru yük gemisi
yeşilköy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085379580_0:42:3491:2006_1920x0_80_0_0_aed7c413cc6cbbfc694fa72bc296678f.jpg
Önceki gün, Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirlenen ‘Lady Ayana’ isimli buğday yüklü kuru yük gemisi karaya oturdu.169 metre boyundaki geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı hızlı tahlisiye botu ve kurtarma römorkörü sevk edildi.Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/ukrayna-elindeki-tahili-hizla-yurtdisina-cikariyor-son-6-yilin-en-yuksek-rakamina-ulasildi-1084835866.html
rusya
marmara denizi
yeşilköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085379580_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_f2ededeb56343db59d61cb7c34efe56b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, türkiye, marmara denizi, tahıl, tahıl sevkiyatı, kuru yük gemisi, yeşilköy
rusya, türkiye, marmara denizi, tahıl, tahıl sevkiyatı, kuru yük gemisi, yeşilköy
İstanbul’da karaya oturan Rus kuru yük gemisi için kurtarma çalışmaları sürüyor
Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Önceki gün, Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirlenen ‘Lady Ayana’ isimli buğday yüklü kuru yük gemisi karaya oturdu.
169 metre boyundaki geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı hızlı tahlisiye botu ve kurtarma römorkörü sevk edildi.
Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.