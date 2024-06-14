https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/ukrayna-elindeki-tahili-hizla-yurtdisina-cikariyor-son-6-yilin-en-yuksek-rakamina-ulasildi-1084835866.html
Ukrayna elindeki tahılı hızla yurtdışına çıkarıyor: Son 6 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı
Ukrayna elindeki tahılı hızla yurtdışına çıkarıyor: Son 6 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Ukraynalılar tahıl kıtlığı nedeniyle ekmek fiyatlarına yüzde 30 zam yapılacağını beklerken Kiev rejimi elindeki tahılı rekor hızla yurtdışına çıkarıyor... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T08:21+0300
2024-06-14T08:21+0300
2024-06-14T08:48+0300
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Sputnik’in, Ukrayna Gümrük İdaresi ve Ukrayna Tarım Bakanlığı’nın verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Ukraynalı şirketler Şubat-Mayıs döneminde 22 milyon 200 bin ton mısır, buğday ve arpa ihraç etti. Yani ortalama aylık ihracat 5 milyon 560 bin tonu buldu.Ukrayna önceki 6 yılın aynı dönemlerinde ortalama 14 milyon 700 bin, yani ortalama aylık 3 milyon 600 bin ton tahıl ihraç ediyordu. Rusya’nın özel askeri harekatı başlamadan önce bu rakam 15 milyon 700 bin, yani ortalama aylık 3 milyon 900 bin ton seviyesindeydi.Gümrük verilerine göre, bu yılın ilk dört ayında Ukrayna tahılı alıcılarının başında İspanya geliyor. Ukrayna’nın ihraç ettiği buğdayın neredeyse üçte biri ve mısırın beşte biri İspanya’ya gitti. Geçen yıl Ukrayna buğdayının en büyük alıcısı Türkiye, mısırın da en büyük alıcısı Çin’di.Rus sanayi uzmanı Leonid Hazanov’un görüşüne göre, Ukrayna’nın ihracatındaki ani artışın iki sebebi var: Rus ordusunun ilerleyişi ve Ukraynalı tarımcılarda giderek artan negatif duygular.Daha önce Ukrayna Fırıncılar Birliği Başkanı Yuriy Duçenko, ülkedeki elektrik sorunları ile tahıl ve işgücü kıtlığı nedeniyle ekmek fiyatlarına yüzde 30 zam yapılacağı tahmininde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/trump-putinle-iliskilerim-cok-iyi-cunku-guclu-zayiflarla-gecinemiyorum-1084833298.html
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ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı, buğday, mısır, arpa, ispanya, türkiye, çin, rusya, rus ordusu, ekmek, zam, ukrayna krizi
ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı, buğday, mısır, arpa, ispanya, türkiye, çin, rusya, rus ordusu, ekmek, zam, ukrayna krizi
Ukrayna elindeki tahılı hızla yurtdışına çıkarıyor: Son 6 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı
08:21 14.06.2024 (güncellendi: 08:48 14.06.2024)
Ukraynalılar tahıl kıtlığı nedeniyle ekmek fiyatlarına yüzde 30 zam yapılacağını beklerken Kiev rejimi elindeki tahılı rekor hızla yurtdışına çıkarıyor. Şubat-Mayıs döneminde tahıl ihracatı ortalama aylık 5 milyon tonun çok üzerinde gerçekleşirken en az son 6 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.
Sputnik’in, Ukrayna Gümrük İdaresi ve Ukrayna Tarım Bakanlığı’nın verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Ukraynalı şirketler Şubat-Mayıs döneminde 22 milyon 200 bin ton mısır, buğday ve arpa ihraç etti. Yani ortalama aylık ihracat 5 milyon 560 bin tonu buldu.
Ukrayna önceki 6 yılın aynı dönemlerinde ortalama 14 milyon 700 bin, yani ortalama aylık 3 milyon 600 bin ton tahıl ihraç ediyordu. Rusya’nın özel askeri harekatı başlamadan önce bu rakam 15 milyon 700 bin, yani ortalama aylık 3 milyon 900 bin ton seviyesindeydi.
Gümrük verilerine göre, bu yılın ilk dört ayında Ukrayna tahılı alıcılarının başında İspanya geliyor. Ukrayna’nın ihraç ettiği buğdayın neredeyse üçte biri ve mısırın beşte biri İspanya’ya gitti. Geçen yıl Ukrayna buğdayının en büyük alıcısı Türkiye, mısırın da en büyük alıcısı Çin’di.
Rus sanayi uzmanı Leonid Hazanov’un görüşüne göre, Ukrayna’nın ihracatındaki ani artışın iki sebebi var: Rus ordusunun ilerleyişi ve Ukraynalı tarımcılarda giderek artan negatif duygular.
Tarımcılar, boş kağıt parçası haline gelen grivna yerine döviz elde etmek için ne pahasına olursa olsun yurtdışına tahıl satmaya çalışıyorlar. Bu doğrultuda, karayolu ve demiryolu taşımacılığı ile henüz Ukrayna’nın sahip olduğu ve füzelerimizin felç etmediği limanlardaki gemileri kullanıyorlar.
Daha önce Ukrayna Fırıncılar Birliği Başkanı Yuriy Duçenko, ülkedeki elektrik sorunları ile tahıl ve işgücü kıtlığı nedeniyle ekmek fiyatlarına yüzde 30 zam yapılacağı tahmininde bulunmuştu.