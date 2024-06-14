https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/ukrayna-elindeki-tahili-hizla-yurtdisina-cikariyor-son-6-yilin-en-yuksek-rakamina-ulasildi-1084835866.html

Ukrayna elindeki tahılı hızla yurtdışına çıkarıyor: Son 6 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı

Ukrayna elindeki tahılı hızla yurtdışına çıkarıyor: Son 6 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Ukraynalılar tahıl kıtlığı nedeniyle ekmek fiyatlarına yüzde 30 zam yapılacağını beklerken Kiev rejimi elindeki tahılı rekor hızla yurtdışına çıkarıyor... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T08:21+0300

2024-06-14T08:21+0300

2024-06-14T08:48+0300

ekonomi

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Sputnik’in, Ukrayna Gümrük İdaresi ve Ukrayna Tarım Bakanlığı’nın verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Ukraynalı şirketler Şubat-Mayıs döneminde 22 milyon 200 bin ton mısır, buğday ve arpa ihraç etti. Yani ortalama aylık ihracat 5 milyon 560 bin tonu buldu.Ukrayna önceki 6 yılın aynı dönemlerinde ortalama 14 milyon 700 bin, yani ortalama aylık 3 milyon 600 bin ton tahıl ihraç ediyordu. Rusya’nın özel askeri harekatı başlamadan önce bu rakam 15 milyon 700 bin, yani ortalama aylık 3 milyon 900 bin ton seviyesindeydi.Gümrük verilerine göre, bu yılın ilk dört ayında Ukrayna tahılı alıcılarının başında İspanya geliyor. Ukrayna’nın ihraç ettiği buğdayın neredeyse üçte biri ve mısırın beşte biri İspanya’ya gitti. Geçen yıl Ukrayna buğdayının en büyük alıcısı Türkiye, mısırın da en büyük alıcısı Çin’di.Rus sanayi uzmanı Leonid Hazanov’un görüşüne göre, Ukrayna’nın ihracatındaki ani artışın iki sebebi var: Rus ordusunun ilerleyişi ve Ukraynalı tarımcılarda giderek artan negatif duygular.Daha önce Ukrayna Fırıncılar Birliği Başkanı Yuriy Duçenko, ülkedeki elektrik sorunları ile tahıl ve işgücü kıtlığı nedeniyle ekmek fiyatlarına yüzde 30 zam yapılacağı tahmininde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/trump-putinle-iliskilerim-cok-iyi-cunku-guclu-zayiflarla-gecinemiyorum-1084833298.html

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ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı, buğday, mısır, arpa, ispanya, türkiye, çin, rusya, rus ordusu, ekmek, zam, ukrayna krizi