https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/istanbul-valiligi-tarafindan-yarin-taksimde-duzenlenmek-istenen-yuruyus-icin-onlemler-alindi-1085364271.html
İstanbul Valiliği tarafından yarın Taksim'de düzenlenmek istenen yürüyüş için önlemler alındı
İstanbul Valiliği tarafından yarın Taksim'de düzenlenmek istenen yürüyüş için önlemler alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği tarafından yarın Taksim Meydanı’nda düzenlenmek istenen yürüyüş nedeniyle güvenlik önlemleri alındı. Meydan ve çevresi polis barikatlarıyla... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T21:15+0300
2024-06-29T21:15+0300
2024-06-29T21:16+0300
türkiye
lgbt
lgbti onur yürüyüşü
istanbul
taksim
polis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085364114_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d4646b6818b8aa0b14e3cf95180edb74.jpg
İstanbul Valiliği tarafından yarın Taksim Meydanı’nda düzenlenmek istenen yürüyüş nedeniyle güvenlik önlemleri alındı. Meydan ve çevresinin polis barikatlarıyla kapatılmasıyla birlikte yayalar alternatif güzergahlara yönlendirildi.32. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi 30 Haziran'da Taksim'de yürüyüş yapacaklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/42-ilde-ormanlara-giris-yasaklandi-1085363593.html
türkiye
istanbul
taksim
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085364114_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_99ce7d0d070836f5daabf53ada3dd51f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lgbt, lgbti onur yürüyüşü, istanbul, taksim, polis
lgbt, lgbti onur yürüyüşü, istanbul, taksim, polis
İstanbul Valiliği tarafından yarın Taksim'de düzenlenmek istenen yürüyüş için önlemler alındı
21:15 29.06.2024 (güncellendi: 21:16 29.06.2024)
İstanbul Valiliği tarafından yarın Taksim Meydanı’nda düzenlenmek istenen yürüyüş nedeniyle güvenlik önlemleri alındı. Meydan ve çevresi polis barikatlarıyla kapatılarak, yayalar alternatif güzergahlara yönlendirildi.
İstanbul Valiliği tarafından yarın Taksim Meydanı’nda düzenlenmek istenen yürüyüş nedeniyle güvenlik önlemleri alındı.
Meydan ve çevresinin polis barikatlarıyla kapatılmasıyla birlikte yayalar alternatif güzergahlara yönlendirildi.
32. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi 30 Haziran'da Taksim'de yürüyüş yapacaklarını açıklamıştı.