https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/israil-ucagi-antalyaya-acil-inis-yapti-1085386737.html

İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı: 'Kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi'

İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı: 'Kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi'

Sputnik Türkiye

Diplomatik kaynaklar, Polonya'nın başkenti Varşova'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden İsrail merkezli El Al Havayoluna ait uçağın Antalya Havalimanı'na... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

israil

uçak

antalya

antalya havalimanı

antalya havalimanı

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Kaynaklar, Antalya'ya iniş yapan El Al uçağına ilişkin, "Hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani mülahazalarla uçağa yakıt sağlanacaktı ancak ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.İsrail medyasındaki bazı haberlerde, Varşova'dan Tel Aviv'e giden hava yolu şirketinin İsrail merkezli olması nedeniyle uçağa yakıt sağlanmasının Antalya Havalimanı görevlileri tarafından reddedildiği iddia edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/iletisim-baskanligindan-israil-savunma-bakanligina-yalanlama-oyuncak-cikti-1085306706.html

türkiye

israil

antalya

antalya havalimanı

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