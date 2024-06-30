https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/israil-ucagi-antalyaya-acil-inis-yapti-1085386737.html
İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı: 'Kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi'
İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı: 'Kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi'
Sputnik Türkiye
Diplomatik kaynaklar, Polonya'nın başkenti Varşova'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden İsrail merkezli El Al Havayoluna ait uçağın Antalya Havalimanı'na... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T20:21+0300
2024-06-30T20:21+0300
2024-06-30T20:22+0300
türkiye
israil
uçak
antalya
antalya havalimanı
antalya havalimanı
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Kaynaklar, Antalya'ya iniş yapan El Al uçağına ilişkin, "Hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani mülahazalarla uçağa yakıt sağlanacaktı ancak ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.İsrail medyasındaki bazı haberlerde, Varşova'dan Tel Aviv'e giden hava yolu şirketinin İsrail merkezli olması nedeniyle uçağa yakıt sağlanmasının Antalya Havalimanı görevlileri tarafından reddedildiği iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/iletisim-baskanligindan-israil-savunma-bakanligina-yalanlama-oyuncak-cikti-1085306706.html
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israil
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israil, uçak, antalya, antalya havalimanı, antalya havalimanı
israil, uçak, antalya, antalya havalimanı, antalya havalimanı
İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı: 'Kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi'
20:21 30.06.2024 (güncellendi: 20:22 30.06.2024)
Diplomatik kaynaklar, Polonya'nın başkenti Varşova'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden İsrail merkezli El Al Havayoluna ait uçağın Antalya Havalimanı'na acil iniş yapması hakkında bilgi paylaştı.
Kaynaklar, Antalya'ya iniş yapan El Al uçağına ilişkin, "Hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani mülahazalarla uçağa yakıt sağlanacaktı ancak ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.
İsrail medyasındaki bazı haberlerde, Varşova'dan Tel Aviv'e giden hava yolu şirketinin İsrail merkezli olması nedeniyle uçağa yakıt sağlanmasının Antalya Havalimanı görevlileri tarafından reddedildiği iddia edilmişti.