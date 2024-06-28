https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/iletisim-baskanligindan-israil-savunma-bakanligina-yalanlama-oyuncak-cikti-1085306706.html
İletişim Başkanlığı'ndan İsrail Savunma Bakanlığı'na yalanlama: 'Oyuncak çıktı'
İletişim Başkanlığı'ndan İsrail Savunma Bakanlığı'na yalanlama: 'Oyuncak çıktı'
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından, "El Halil'de... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T01:34+0300
2024-06-28T01:34+0300
2024-06-28T01:34+0300
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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
dezenformasyonla mücadele merkezi
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
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DMM, İsrail Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı."El Halil'de tutuklanan bir kişinin silahına el konuldu" şeklinde yayınlanan görüntülerdeki silahın gerçek olmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/iletisim-baskani-altun-bolgedeki-insani-krizin-sona-ermesi-icin-cabaliyoruz-1085244636.html
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iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı
iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı
İletişim Başkanlığı'ndan İsrail Savunma Bakanlığı'na yalanlama: 'Oyuncak çıktı'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından, "El Halil'de tutuklanan kişinin silahına el konuldu" iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki silahın gerçek olmadığını bildirdi.
DMM, İsrail Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.
"El Halil'de tutuklanan bir kişinin silahına el konuldu" şeklinde yayınlanan görüntülerdeki silahın gerçek olmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bahse konu paylaşımdaki fotoğrafta tüfek olduğu iddia edilen silahın, aslında oyuncak olduğu ve birçok oyuncak sitesinde satışta olduğu belirlenmiştir. İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı meşrulaştırmak ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü propaganda kampanyasına itibar etmeyiniz."