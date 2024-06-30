https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/irandaki-cumhurbaskani-seciminde-ikinci-tur-sureci-basladi-1085373813.html
İran'daki cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tur süreci başladı
İran'daki cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tur süreci başladı
Sputnik Türkiye
İlk tur sonuçlarına göre birinci sıradaki Pezeşkiyan ile ikinciliği elde eden Celili, yarın ve salı günü devlet televizyonunda karşılıklı münazaraya çıkacak 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T12:30+0300
2024-06-30T12:30+0300
2024-06-30T12:30+0300
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iran cumhurbaşkanlığı seçimleri
ikinci tur
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İran'da 14. dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turuna kalan adayların seçim kampanya süreci yeniden başladı.İran devlet televizyonuna göre, 5 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarışacak Mesud Pezeşkiyan ile Said Celili'nin kampanya süreci 3 Temmuz'da sona erecek.Pezeşkiyan ile Celili, 1 Temmuz Pazartesi ve salı günü devlet televizyonunda karşılıklı münazaraya çıkacak.İran'da 28 Haziran'da yapılan 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince, seçimi önde tamamlayan Mesud Pezeşkiyan ile Said Celili, ikinci tura kalmıştı.Ülke genelinde yüzde 40 katılımın olduğu seçimde Pezeşkiyan, oyların yüzde 42.5'ini alırken Celili'nin oyu yüzde 38.6 olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/iranda-cumhurbaskani-secimi-ikinci-tura-kaldi-1085347120.html
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iran, seçim, iran cumhurbaşkanlığı seçimleri, ikinci tur
iran, seçim, iran cumhurbaşkanlığı seçimleri, ikinci tur
İran'daki cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tur süreci başladı
İlk tur sonuçlarına göre birinci sıradaki Pezeşkiyan ile ikinciliği elde eden Celili, yarın ve salı günü devlet televizyonunda karşılıklı münazaraya çıkacak
İran'da 14. dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turuna kalan adayların seçim kampanya süreci yeniden başladı.
İran devlet televizyonuna göre, 5 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarışacak Mesud Pezeşkiyan ile Said Celili'nin kampanya süreci 3 Temmuz'da sona erecek.
Pezeşkiyan ile Celili, 1 Temmuz Pazartesi ve salı günü devlet televizyonunda karşılıklı münazaraya çıkacak.
İran'da 28 Haziran'da yapılan 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince, seçimi önde tamamlayan Mesud Pezeşkiyan ile Said Celili, ikinci tura kalmıştı.
Ülke genelinde yüzde 40 katılımın olduğu seçimde Pezeşkiyan, oyların yüzde 42.5'ini alırken Celili'nin oyu yüzde 38.6 olmuştu.