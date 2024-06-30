https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/irandaki-cumhurbaskani-seciminde-ikinci-tur-sureci-basladi-1085373813.html

İran'daki cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tur süreci başladı

İran'daki cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tur süreci başladı

Sputnik Türkiye

İlk tur sonuçlarına göre birinci sıradaki Pezeşkiyan ile ikinciliği elde eden Celili, yarın ve salı günü devlet televizyonunda karşılıklı münazaraya çıkacak 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T12:30+0300

2024-06-30T12:30+0300

2024-06-30T12:30+0300

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İran'da 14. dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turuna kalan adayların seçim kampanya süreci yeniden başladı.İran devlet televizyonuna göre, 5 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarışacak Mesud Pezeşkiyan ile Said Celili'nin kampanya süreci 3 Temmuz'da sona erecek.Pezeşkiyan ile Celili, 1 Temmuz Pazartesi ve salı günü devlet televizyonunda karşılıklı münazaraya çıkacak.İran'da 28 Haziran'da yapılan 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince, seçimi önde tamamlayan Mesud Pezeşkiyan ile Said Celili, ikinci tura kalmıştı.Ülke genelinde yüzde 40 katılımın olduğu seçimde Pezeşkiyan, oyların yüzde 42.5'ini alırken Celili'nin oyu yüzde 38.6 olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/iranda-cumhurbaskani-secimi-ikinci-tura-kaldi-1085347120.html

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