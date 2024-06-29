https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/iranda-cumhurbaskani-secimi-ikinci-tura-kaldi-1085347120.html

İran'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

İran'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Sputnik Türkiye

İran'daki cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince en çok oy alan Pezeşkiyan ile Said Celili, ikinci tura kaldı. 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T11:15+0300

2024-06-29T11:15+0300

2024-06-29T12:21+0300

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cumhurbaşkanlığı seçimi

ikinci tur

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İran'da yapılan 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince, seçimi önde tamamlayan aday Mesud Pezeşkiyan ile aday Said Celili, ikinci tura kaldı.İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, bakanlık binasındaki seçim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, oy sayım işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.Ülke genelinde 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullanıldığını aktaran İslami, Pezeşkiyan'ın 10 milyon 415 bin 191 oy aldığını söyledi. Buna göre Pezeşkiyan'ın oy oranı yüzde 42.5 oldu.İslami, oyların 9 milyon 473 bin 298'ini alan Celili'nin ise seçimin ilk turunu ikinci sırada tamamladığını belirtti. Celili'nin oy oranı da yüzde 38.6'da kaldı.Buna göre, reformistlerin tek adayı Pezeşkiyan ile muhafazakar Celili, 5 Temmuz'da yapılacak ikinci tur seçimlerde yeniden yarışacak.Diğer iki adaydan Muhammed Bakır Kalibaf yüzde 13.8 ile üçüncü, Mustafa Purmuhammedi ise yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer aldı.Seçime katılımın yüzde 40 civarında kaldığını aktaran İslami, geçersiz oyların sayısının da 1 milyon 56 bin 159 olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/iranda-oy-sayimi-devam-ediyor-reformist-aday-pezeskian-yarisi-onde-goturuyor-1085344274.html

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iran, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı seçimi, ikinci tur