https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/iranda-secime-katili-devriminden-beri-en-dusuk-seviyede-kaldi-secmenlerin-yuzde-40i-oy-kullandi-1085383289.html

İran'da seçime katılım, devrimden beri en düşük seviyede kaldı: Seçmenlerin yüzde 40'ı oy kullandı

İran'da seçime katılım, devrimden beri en düşük seviyede kaldı: Seçmenlerin yüzde 40'ı oy kullandı

Sputnik Türkiye

İran'da gerçekleşen 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimi, yüzde 40 katılım oranıyla 1979 devriminden bu yana en düşük katılımlı seçim oldu. 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T18:00+0300

2024-06-30T18:00+0300

2024-06-30T20:06+0300

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İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından bir yıl erkene alınan 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri sona erdi. İran İçişleri Bakanlığı, oy kullanma işlemlerinin ardından yaptığı açıklamada, 61 milyon 452 bin 321 seçmenin bulunduğu ülkede katılım oranının yüzde 40 olduğunu belirtti. Bu, 1979 devriminden bu yana cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en düşük katılım oranı olarak tarihe geçti.Seçimde, reformist aday Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan 10 milyon 415 bin 191, muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ise 9 milyon 473 bin 298 oy aldı. Seçimin ikinci turu 5 Temmuz'da yapılacak. Diğer adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf 3 milyon 383 bin 340 oy, eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi ise 206 bin 397 oy aldı.İran İslam Cumhuriyeti'nin 40 yılı aşkın tarihinde en yüksek katılım oranı, Mahmut Ahmedinejad'ın Cumhurbaşkanı seçildiği 12 Haziran 2009 seçimlerinde yüzde 85,2 olarak kaydedilmişti. 18 Haziran 2021'de İbrahim Reisi'nin Cumhurbaşkanı olarak seçildiği seçim ise yüzde 48,8 katılım oranıyla o tarihe kadarki en düşük katılımlı seçim olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/irandaki-cumhurbaskani-seciminde-ikinci-tur-sureci-basladi-1085373813.html

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