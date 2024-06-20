https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/hindistanda-sahte-alkolden-34-kisi-yasamini-yitirdi-1085031176.html
Hindistan’da sahte alkolden 34 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan’da sahte alkolden 34 kişi yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Son dönemde aşırı sıcaklarla mücadele eden Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde sahte alkolden zehirlenen 34 kişi hayatını kaybetti. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T11:39+0300
2024-06-20T11:39+0300
2024-06-20T11:39+0300
dünya
hindistan
alkol
alkol zehirlenmesi
can kaybı
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Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletine bağlı Kallakuruchi bölgesinde sahte alkol tükettikten sonra rahatsızlanan onlarca kişi hastaneye kaldırıldı.Alkolü tüketenlerin baş dönmesi, baş ağrısı, kusma, mide bulantısı, karın ağrısı ve gözlerde rahatsızlık gibi belirtiler gösterdiği öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sahte alkolden zehirlenen 34 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.En az 80 kişinin hastanede tedavi görmesi nedeniyle can kaybı sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.Tamil Nadu Eyalet Başbakanı M. K. Stalin, hayatını kaybedenlerin ailelerine 1 milyon rupi (12 bin dolar), hastaneye kaldırılanlara ise 50 bin rupi (598 dolar) tazminat ödeneceğini duyurdu.Olayla bağlantılı 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturma çerçevesinde üst düzey bir polis memuru ile 10 polis ihmalkarlık nedeniyle görevden alındı.Hindistan'da her yıl onlarca kişi merdiven altı üretilen kaçak alkolden zehirlenerek hayatını kaybediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kus-gribi-hindistana-ulasti-1084757545.html
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hindistan, alkol, alkol zehirlenmesi, can kaybı
hindistan, alkol, alkol zehirlenmesi, can kaybı
Hindistan’da sahte alkolden 34 kişi yaşamını yitirdi
Son dönemde aşırı sıcaklarla mücadele eden Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde sahte alkolden zehirlenen 34 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletine bağlı Kallakuruchi bölgesinde sahte alkol tükettikten sonra rahatsızlanan onlarca kişi hastaneye kaldırıldı.
Alkolü tüketenlerin baş dönmesi, baş ağrısı, kusma, mide bulantısı, karın ağrısı ve gözlerde rahatsızlık gibi belirtiler gösterdiği öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sahte alkolden zehirlenen 34 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
En az 80 kişinin hastanede tedavi görmesi nedeniyle can kaybı sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.
Tamil Nadu Eyalet Başbakanı M. K. Stalin, hayatını kaybedenlerin ailelerine 1 milyon rupi (12 bin dolar), hastaneye kaldırılanlara ise 50 bin rupi (598 dolar) tazminat ödeneceğini duyurdu.
Olayla bağlantılı 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturma çerçevesinde üst düzey bir polis memuru ile 10 polis ihmalkarlık nedeniyle görevden alındı.
Hindistan'da her yıl onlarca kişi merdiven altı üretilen kaçak alkolden zehirlenerek hayatını kaybediyor.