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Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi hayatını kaybetti
Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tatil için Antalya'da bulunan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi, kaldığı otelin plajında girdiği denizde geçirdiği kalp krizi sonucu boğularak hayatını... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T18:27+0300
2024-06-30T18:27+0300
yaşam
ismail küçükkaya
ölüm
antalya
deniz
gazeteci
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Olay, bu sabah 09.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kundu Oteller Bölgesi'nde yer alan 5 yıldızlı bir otelin sahilinde yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 5 yıldızlı bir otelin plaj kısmında denize giren bir şahsın boğulduğu ihbarı üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve bölge ekibi ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Cankurtaran tarafından denizden kıyıya çıkartılan 76 yaşındaki Halise Küçükkaya'nın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.Ünlü sunucunun annesi hayatını kaybettiHalise Küçükkaya'nın gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya (76) olduğu öğrenildi. İsmail Küçükkaya ve ağabeyi ile birlikte tatile gelen Halise Küçükkaya'nın sabah denize girmek için odasından çıktığı ve yaklaşık 50 metre açıkta kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Halise Küçükkaya'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından İsmail Küçükkaya ve ağabeyi tarafından teslim alındı. Bir hayli üzgün olduğu görülen İsmail Küçükkaya'yı ağabeyi teselli etti. Halise Küçükkaya'nın yarın öğlen namazı sonrası Kütahya'nın Simav ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
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Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi hayatını kaybetti

18:27 30.06.2024
© İHA / -AW237040Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi hayatını kaybetti
Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2024
© İHA / -AW237040
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Tatil için Antalya'da bulunan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi, kaldığı otelin plajında girdiği denizde geçirdiği kalp krizi sonucu boğularak hayatını kaybetti.
Olay, bu sabah 09.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kundu Oteller Bölgesi'nde yer alan 5 yıldızlı bir otelin sahilinde yaşandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne 5 yıldızlı bir otelin plaj kısmında denize giren bir şahsın boğulduğu ihbarı üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve bölge ekibi ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Cankurtaran tarafından denizden kıyıya çıkartılan 76 yaşındaki Halise Küçükkaya'nın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ünlü sunucunun annesi hayatını kaybetti

Halise Küçükkaya'nın gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya (76) olduğu öğrenildi. İsmail Küçükkaya ve ağabeyi ile birlikte tatile gelen Halise Küçükkaya'nın sabah denize girmek için odasından çıktığı ve yaklaşık 50 metre açıkta kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Halise Küçükkaya'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından İsmail Küçükkaya ve ağabeyi tarafından teslim alındı. Bir hayli üzgün olduğu görülen İsmail Küçükkaya'yı ağabeyi teselli etti. Halise Küçükkaya'nın yarın öğlen namazı sonrası Kütahya'nın Simav ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Yaşar Yakış - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
TÜRKİYE
Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış hayatını kaybetti
26 Haziran , 20:11
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