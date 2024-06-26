https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/eski-disisleri-bakani-yasar-yakis-hayatini-kaybetti-1085264603.html

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış 85 yaşında hayatını kaybetti. Yakış, 2002 - 2003 yıllarında bakanlık yapmıştı. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T20:11+0300

2024-06-26T20:11+0300

2024-06-26T20:11+0300

türkiye

yaşar yakış

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öldü

dışişleri bakanı

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Bir süredir Ankara'da Özel Güven Hastanesi'nde tedavi gören Eski Dışişleri Bakanı Yakış, 85 yaşında yaşamını yitirdi.Eski diplomat olan Yakış, 19 Kasım 2002 - 14 Mart 2003 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.Yaşar Yakış kimdir?Yaşar Yakış 1 Ağustos 1938'de Akçakoca, Düzce'de dünyaya geldi. İlk yurtdışı görevinde Anvers Başkonsolosluğu muavin konsolosluğuna atanan Yakış; Lagos, Roma, ve Şam Büyükelçilikleri ile Brüksel’deki NATO Daimi Temsilciliği'nde de çeşitli görevler üstlendi.Yakış, 1985 yılında, Türkiye Cumhurbaşkanına, İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komite Başkanlığı görevinde sekretarya hizmeti sunmak üzere kurulan İSEDAK Koordinasyon Kurulu’nu kurarak başkanlığını da üstlenmiştir. 1988 yılında Riyad Büyükelçiliği görevine atanan Yakış, daha sonra sırasıyla Kahire Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana’daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde Daimi Temsilcisi görevlerinde bulunmuştur.1992-1995 yıllarında Büyükelçi Yakış, Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini yerine getirdi. Yakış, 2001 yılında Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli oldu ve AK Parti'nin kurucu üyesi olarak siyasete atıldı. Partinin Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürüten Yakış, 3 Kasım 2002’de düzenlenen genel seçimlerde Düzce’den milletvekili seçildi ve 18 Kasım 2002 tarihinde de Dışişleri Bakanı olarak atandı. Daha sonraki hükümet değişikliğinde, görevini Abdullah Gül'e bırakmıştır.27 Kasım 2015'te Zaman gazetesinde yazmaya başlayan Yakış, 'gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunmak' suçlamasıyla partiden ihraç edildi.

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