https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/fransada-turk-dugunune-kalasnikoflu-saldiri-1085386115.html
Fransa’da Türk düğününe kalaşnikoflu saldırı
Fransa’da Türk düğününe kalaşnikoflu saldırı
Sputnik Türkiye
Fransa’nın Thionville kentinde bir kişinin ölümü ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının yapıldığı düğünün, şehirde yaşayan Türk toplumuna ait olduğu... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T19:36+0300
2024-06-30T19:36+0300
2024-06-30T19:36+0300
dünya
fransa
saldırı
türkiye
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düğün
silahlı saldırı
kalaşnikof
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Fransa'da bir düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Fransa'nın Lüksemburg sınırındaki Thionville kentinde, silahlı ve maskeli saldırganları taşıyan araç, yaklaşık 100 kişinin bulunduğu bir düğün salonunun önüne geldi.Salonun önündeki davetlilere ateş açan saldırganlar, sağlık ekipleri bölgeye ulaşmadan olay yerinden uzaklaştı.Saldırı sırasında yaralanan 30 yaşlarında bir kişi, hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişiden 3'ünün ise hayati tehlikesi sürüyor.BFMTV’nin polis kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, dün gece saat 01.00 sularında Fransa’nın doğusunda bulunan Thionville kentinde saldırı gerçekleştirilen düğünün Türk toplumuna ait olduğu ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/sivastopola-yapilan-saldiri-abdnin-askeri-ve-politik-iflasinin-acik-ve-net-kanitidir-1085149112.html
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fransa, saldırı, türkiye, türk, düğün, silahlı saldırı, kalaşnikof
fransa, saldırı, türkiye, türk, düğün, silahlı saldırı, kalaşnikof
Fransa’da Türk düğününe kalaşnikoflu saldırı
Fransa’nın Thionville kentinde bir kişinin ölümü ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının yapıldığı düğünün, şehirde yaşayan Türk toplumuna ait olduğu ortaya çıktı.
Fransa'da bir düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Fransa'nın Lüksemburg sınırındaki Thionville kentinde, silahlı ve maskeli saldırganları taşıyan araç, yaklaşık 100 kişinin bulunduğu bir düğün salonunun önüne geldi.
Salonun önündeki davetlilere ateş açan saldırganlar, sağlık ekipleri bölgeye ulaşmadan olay yerinden uzaklaştı.
Saldırı sırasında yaralanan 30 yaşlarında bir kişi, hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişiden 3'ünün ise hayati tehlikesi sürüyor.
BFMTV’nin polis kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, dün gece saat 01.00 sularında Fransa’nın doğusunda bulunan Thionville kentinde saldırı gerçekleştirilen düğünün Türk toplumuna ait olduğu ortaya çıktı.