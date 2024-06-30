https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/fransada-turk-dugunune-kalasnikoflu-saldiri-1085386115.html

Fransa’da Türk düğününe kalaşnikoflu saldırı

Fransa’da Türk düğününe kalaşnikoflu saldırı

Sputnik Türkiye

Fransa’nın Thionville kentinde bir kişinin ölümü ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının yapıldığı düğünün, şehirde yaşayan Türk toplumuna ait olduğu... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T19:36+0300

2024-06-30T19:36+0300

2024-06-30T19:36+0300

dünya

fransa

saldırı

türkiye

türk

düğün

silahlı saldırı

kalaşnikof

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Fransa'da bir düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Fransa'nın Lüksemburg sınırındaki Thionville kentinde, silahlı ve maskeli saldırganları taşıyan araç, yaklaşık 100 kişinin bulunduğu bir düğün salonunun önüne geldi.Salonun önündeki davetlilere ateş açan saldırganlar, sağlık ekipleri bölgeye ulaşmadan olay yerinden uzaklaştı.Saldırı sırasında yaralanan 30 yaşlarında bir kişi, hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişiden 3'ünün ise hayati tehlikesi sürüyor.BFMTV’nin polis kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, dün gece saat 01.00 sularında Fransa’nın doğusunda bulunan Thionville kentinde saldırı gerçekleştirilen düğünün Türk toplumuna ait olduğu ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/sivastopola-yapilan-saldiri-abdnin-askeri-ve-politik-iflasinin-acik-ve-net-kanitidir-1085149112.html

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fransa, saldırı, türkiye, türk, düğün, silahlı saldırı, kalaşnikof