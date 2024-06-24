https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/sivastopola-yapilan-saldiri-abdnin-askeri-ve-politik-iflasinin-acik-ve-net-kanitidir-1085149112.html

‘Sivastopol’a yapılan saldırı, ABD’nin askeri ve politik iflasının açık ve net kanıtıdır’

‘Sivastopol’a yapılan saldırı, ABD’nin askeri ve politik iflasının açık ve net kanıtıdır’

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Sivastopol’a yönelik saldırısını yorumlayan Sivastopol Stratejik Araştırmalar ve Siyasi Tahmin Merkezi Direktörü Ammar Kanah, söz konusu... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T01:20+0300

2024-06-24T01:20+0300

2024-06-24T01:20+0300

görüş

rusya

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sivastopol

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saldırı

bombalama

uzman

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Sivastopol Stratejik Araştırmalar ve Siyasi Tahmin Merkezi Direktörü Kanah, Sputnik Arabic’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Sivastopol’a yönelik saldırısının çatışmanın bir parçası olarak değil, uluslararası terörizm olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.Kanah, “Saldırı özellikle sivillere ve çocuklara yönelikti. Olup bitenler Batı sisteminin siyasi çöküşünü ve faşist Ukrayna rejimini kontrol edemediğini gösteriyor. Washington, Kiev’e Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için misket bombaları da dahil olmak üzere Amerikan silahlarını kullanmasına izin vererek, çatışmanın yeni bir aşamaya girdiğini fiilen açıklamış oldu” dedi ve şöyle devam etti:“Moskova’nın en iyi tepkisi, özel askeri operasyona doğrulanmış ve net bir plan temelinde devam etmesi olacak. Rusya şüphesiz (Ukrayna’da) insan hayatlarını kurtarmak için, akılcı davranarak ve duygulara kapılmadan, kötü düşünülmüş hiçbir adım atmayacak” diyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Kanah, “Ukrayna sürekli olarak Rusya’ya yönelik terör saldırıları gerçekleştiriyor, ancak Batı’nın bu saldırıları kınadığını bir kez dahi duymadık, zira o ahlak kavramının tamamen kaybolduğu bir ortamda çifte standartlar içinde yaşıyor” ifadelerini kullandı.

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rusya, kırım, sivastopol, ukrayna, saldırı, bombalama, uzman