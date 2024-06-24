https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/sivastopola-yapilan-saldiri-abdnin-askeri-ve-politik-iflasinin-acik-ve-net-kanitidir-1085149112.html
‘Sivastopol’a yapılan saldırı, ABD’nin askeri ve politik iflasının açık ve net kanıtıdır’
‘Sivastopol’a yapılan saldırı, ABD’nin askeri ve politik iflasının açık ve net kanıtıdır’
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Sivastopol’a yönelik saldırısını yorumlayan Sivastopol Stratejik Araştırmalar ve Siyasi Tahmin Merkezi Direktörü Ammar Kanah, söz konusu... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T01:20+0300
2024-06-24T01:20+0300
2024-06-24T01:20+0300
görüş
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saldırı
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Sivastopol Stratejik Araştırmalar ve Siyasi Tahmin Merkezi Direktörü Kanah, Sputnik Arabic’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Sivastopol’a yönelik saldırısının çatışmanın bir parçası olarak değil, uluslararası terörizm olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.Kanah, “Saldırı özellikle sivillere ve çocuklara yönelikti. Olup bitenler Batı sisteminin siyasi çöküşünü ve faşist Ukrayna rejimini kontrol edemediğini gösteriyor. Washington, Kiev’e Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için misket bombaları da dahil olmak üzere Amerikan silahlarını kullanmasına izin vererek, çatışmanın yeni bir aşamaya girdiğini fiilen açıklamış oldu” dedi ve şöyle devam etti:“Moskova’nın en iyi tepkisi, özel askeri operasyona doğrulanmış ve net bir plan temelinde devam etmesi olacak. Rusya şüphesiz (Ukrayna’da) insan hayatlarını kurtarmak için, akılcı davranarak ve duygulara kapılmadan, kötü düşünülmüş hiçbir adım atmayacak” diyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Kanah, “Ukrayna sürekli olarak Rusya’ya yönelik terör saldırıları gerçekleştiriyor, ancak Batı’nın bu saldırıları kınadığını bir kez dahi duymadık, zira o ahlak kavramının tamamen kaybolduğu bir ortamda çifte standartlar içinde yaşıyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/iranli-uzman-batili-ulkeler-rakiplerine-karsi-savas-suclari-isleyerek-siyasi-iradelerini-dayatiyor-1085148647.html
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rusya, kırım, sivastopol, ukrayna, saldırı, bombalama, uzman
rusya, kırım, sivastopol, ukrayna, saldırı, bombalama, uzman
‘Sivastopol’a yapılan saldırı, ABD’nin askeri ve politik iflasının açık ve net kanıtıdır’
Ukrayna ordusunun Sivastopol’a yönelik saldırısını yorumlayan Sivastopol Stratejik Araştırmalar ve Siyasi Tahmin Merkezi Direktörü Ammar Kanah, söz konusu saldırının ABD’nin ve arkasında saklanan Ukrayna’nın askeri ve politik iflasının açık ve net kanıtı olduğunu vurguladı.
Sivastopol Stratejik Araştırmalar ve Siyasi Tahmin Merkezi Direktörü Kanah, Sputnik Arabic’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Sivastopol’a yönelik saldırısının çatışmanın bir parçası olarak değil, uluslararası terörizm olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Kanah, “Saldırı özellikle sivillere ve çocuklara yönelikti. Olup bitenler Batı sisteminin siyasi çöküşünü ve faşist Ukrayna rejimini kontrol edemediğini gösteriyor. Washington, Kiev’e Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için misket bombaları da dahil olmak üzere Amerikan silahlarını kullanmasına izin vererek, çatışmanın yeni bir aşamaya girdiğini fiilen açıklamış oldu” dedi ve şöyle devam etti:
Aynı zamanda gerçek bir başarı elde edemeyen Kiev rejiminin de, bu tür terörist yöntemlerle de olsa Batı’ya direndiğini göstermesi gerekiyor.
“Moskova’nın en iyi tepkisi, özel askeri operasyona doğrulanmış ve net bir plan temelinde devam etmesi olacak. Rusya şüphesiz (Ukrayna’da) insan hayatlarını kurtarmak için, akılcı davranarak ve duygulara kapılmadan, kötü düşünülmüş hiçbir adım atmayacak” diyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
Elbette Sivastopol saldırısının, Moskova’nın son dönemde attığı diplomatik, ekonomik ve jeopolitik adımlara Amerika’nın bir tepkisi olduğunu söyleyebiliriz. Rusya’nın Çin, Kuzey Kore ve Vietnam gibi bir grup ülkeyle yakınlaşması Washington’u kızdırdı, ancak küresel denklemin bir tarafı olmadığından Ukrayna’yı kızdırmadı. O, Amerika’nın jeostratejik çıkarlarını gerçekleştirmenin bir aracıdır.
Kanah, “Ukrayna sürekli olarak Rusya’ya yönelik terör saldırıları gerçekleştiriyor, ancak Batı’nın bu saldırıları kınadığını bir kez dahi duymadık, zira o ahlak kavramının tamamen kaybolduğu bir ortamda çifte standartlar içinde yaşıyor” ifadelerini kullandı.