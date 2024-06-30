https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/ferdi-icin-avrupa-devleri-keseyi-acti-fenerbahce-30-40-milyon-alti-teklifleri-degerlendirmiyor-1085380103.html
Ferdi için Avrupa devleri keseyi açtı: 'Fenerbahçe 30-40 milyon altı teklifleri değerlendirmiyor'
Ferdi için Avrupa devleri keseyi açtı: 'Fenerbahçe 30-40 milyon altı teklifleri değerlendirmiyor'
Sputnik Türkiye
Ferdi Kadıoğlu için birçok Avrupa devi Fenerbahçe ile pazarlıklara oturdu. 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T15:56+0300
2024-06-30T15:56+0300
2024-06-30T15:56+0300
spor
ferdi kadıoğlu
fenerbahçe spor kulübü
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
atletico madrid
dortmund
borussia dortmund
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Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. 24 yaşındaki bek oyuncusu, Arsenal'in yanı sıra Borussia Dortmund ve Atletico Madrid'in de transfer listesine girdi.İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, EURO 2024'teki performansından sonra Ferdi Kadıoğlu'nu takımında görmek istiyor. Atletico Madrid, Simeone'nin isteği doğrultusunda Fenerbahçe ile pazarlıklara başlayacak.Dortmund, Fenerbahçe'ye Ferdi için 20 milyon Euro teklif etmiş ancak bu teklif kabul edilmemişti. İspanyol basınında, Türk kulübünün 35-40 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri değerlendirmeyeceği belirtiliyor.Takas iddiaları bulunuyordu Dortmund'un, Ferdi için Füllkrug'u önerdiği iddia edilmişti. Ancak Fenerbahçe, 24 yaşındaki yıldızı karşılığında 31 yaşındaki bir oyuncuyu istemiyor. Sarı-lacivertliler, Ferdi için bonservis talebinin karşılanmasını istiyor.Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 51 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa'nın büyük kulüplerinden birine transfer olup olmayacağı merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/yusuf-yazicidan-ayrilik-mesaji-kalbim-sizle-olacak-1085379355.html
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ferdi kadıoğlu, fenerbahçe spor kulübü, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), atletico madrid, dortmund, borussia dortmund
ferdi kadıoğlu, fenerbahçe spor kulübü, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), atletico madrid, dortmund, borussia dortmund
Ferdi için Avrupa devleri keseyi açtı: 'Fenerbahçe 30-40 milyon altı teklifleri değerlendirmiyor'
Ferdi Kadıoğlu için birçok Avrupa devi Fenerbahçe ile pazarlıklara oturdu.
Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. 24 yaşındaki bek oyuncusu, Arsenal'in yanı sıra Borussia Dortmund ve Atletico Madrid'in de transfer listesine girdi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, EURO 2024'teki performansından sonra Ferdi Kadıoğlu'nu takımında görmek istiyor. Atletico Madrid, Simeone'nin isteği doğrultusunda Fenerbahçe ile pazarlıklara başlayacak.
Dortmund, Fenerbahçe'ye Ferdi için 20 milyon Euro teklif etmiş ancak bu teklif kabul edilmemişti. İspanyol basınında, Türk kulübünün 35-40 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri değerlendirmeyeceği belirtiliyor.
Takas iddiaları bulunuyordu
Dortmund'un, Ferdi için Füllkrug'u önerdiği iddia edilmişti. Ancak Fenerbahçe, 24 yaşındaki yıldızı karşılığında 31 yaşındaki bir oyuncuyu istemiyor. Sarı-lacivertliler, Ferdi için bonservis talebinin karşılanmasını istiyor.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 51 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa'nın büyük kulüplerinden birine transfer olup olmayacağı merakla bekleniyor.