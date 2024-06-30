https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/fenerbahcede-caglar-soyuncunun-bonservis-bedeli-belli-oldu-1085383744.html
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün bonservis bedeli belli oldu
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün bonservis bedeli belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'yü 9 milyon euro ve bonuslar dahilinde Atletico Madrid'den transfer ettiği öne sürüldü. 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T18:10+0300
2024-06-30T18:10+0300
2024-06-30T18:10+0300
spor
çağlar söyüncü
sedefnur çağlar
fenerbahçe
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Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan Çağlar Söyüncü gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giyecek.Sabah'ın haberine göre, Atletico Madrid ile anlaşan Fenerbahçe'nin 9 milyon euro + bonuslar karşılığında milli futbolcuyu renklerine bağladığı öne sürüldü.Ayrıca Çağlar Söyüncü'nün sözleşme süresinin de 3+1 yıllık olacağı kaydedildi.Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Çağlar, bu mücadelelerde 2 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/galatasaray-yildiz-oyuncuyu-ingiliz-devden-resmi-olarak-transfer-etti--1085337392.html
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fenerbahçe'de çağlar söyüncü'nün bonservis bedeli belli oldu,söyüncü bonservis,çağlar söyüncü
fenerbahçe'de çağlar söyüncü'nün bonservis bedeli belli oldu,söyüncü bonservis,çağlar söyüncü
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün bonservis bedeli belli oldu
Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'yü 9 milyon euro ve bonuslar dahilinde Atletico Madrid'den transfer ettiği öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan Çağlar Söyüncü gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giyecek.
Sabah'ın haberine göre, Atletico Madrid ile anlaşan Fenerbahçe'nin 9 milyon euro + bonuslar karşılığında milli futbolcuyu renklerine bağladığı öne sürüldü.
Ayrıca Çağlar Söyüncü'nün sözleşme süresinin de 3+1 yıllık olacağı kaydedildi.
Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Çağlar, bu mücadelelerde 2 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.