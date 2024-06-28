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Galatasaray, yıldız oyuncuyu İngiliz devden resmi olarak transfer etti
Galatasaray, yıldız oyuncuyu İngiliz devden resmi olarak transfer etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray, 31 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T21:37+0300
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Galatasaray, Hakim Ziyech ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech’in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir. Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.Ziyech, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla ligde 18 maça çıkarken, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.Chelsea ve Galatasaray'dan paylaşım Chelsea'den gelen oyuncunun Galatasaray'a transferi sonrası, İngiliz devi kulüp oyuncunun transferinin tamamen gerçekleştirdiğini belirtip 'iyi şanşlar' dilerken, Galatasaray ise sosyal medya hesabından 'Büyücü' paylaşımı adı altında transferi duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/galatasarayin-eski-yildizindan-zaha-aciklamasi-hata-yapti-1085335540.html
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galatasaray, transfer, futbol, chelsea, ingiltere

Galatasaray, yıldız oyuncuyu İngiliz devden resmi olarak transfer etti

21:37 28.06.2024
Galatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
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Galatasaray, 31 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, Hakim Ziyech ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech’in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir. Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.
Ziyech, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla ligde 18 maça çıkarken, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.

Chelsea ve Galatasaray'dan paylaşım

Chelsea'den gelen oyuncunun Galatasaray'a transferi sonrası, İngiliz devi kulüp oyuncunun transferinin tamamen gerçekleştirdiğini belirtip 'iyi şanşlar' dilerken, Galatasaray ise sosyal medya hesabından 'Büyücü' paylaşımı adı altında transferi duyurdu.
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