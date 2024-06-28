https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/galatasaray-yildiz-oyuncuyu-ingiliz-devden-resmi-olarak-transfer-etti--1085337392.html

Galatasaray, yıldız oyuncuyu İngiliz devden resmi olarak transfer etti

Galatasaray, yıldız oyuncuyu İngiliz devden resmi olarak transfer etti

Sputnik Türkiye

Galatasaray, 31 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T21:37+0300

2024-06-28T21:37+0300

2024-06-28T21:37+0300

spor

galatasaray

transfer

futbol

chelsea

ingiltere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1c/1085337239_4:0:1000:560_1920x0_80_0_0_de8083c69384a1e121bdc00a4b51c977.jpg

Galatasaray, Hakim Ziyech ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech’in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir. Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.Ziyech, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla ligde 18 maça çıkarken, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.Chelsea ve Galatasaray'dan paylaşım Chelsea'den gelen oyuncunun Galatasaray'a transferi sonrası, İngiliz devi kulüp oyuncunun transferinin tamamen gerçekleştirdiğini belirtip 'iyi şanşlar' dilerken, Galatasaray ise sosyal medya hesabından 'Büyücü' paylaşımı adı altında transferi duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/galatasarayin-eski-yildizindan-zaha-aciklamasi-hata-yapti-1085335540.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, transfer, futbol, chelsea, ingiltere