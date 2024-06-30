Fenerbahçe ayrılığı açıkladı
© İHAFenerbahçe logo
© İHA
Abone ol
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ABD asıllı Yunan oyuncu Tyler Dorsey ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2023 Mart'tan bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen 28 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Dorsey, Fenerbahçe Beko'da birer kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Tyler Dorsey 2021-2022 sezonunda da görev yaptığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2023 Mart'tan bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen 28 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Dorsey, Fenerbahçe Beko'da birer kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Tyler Dorsey 2021-2022 sezonunda da görev yaptığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşme imzaladı.