https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/fenerbahce-ayriligi-acikladi-1085387514.html

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ABD asıllı Yunan oyuncu Tyler Dorsey ile yollar ayrıldı.Kulüpten yapılan açıklamada, 2023 Mart'tan bu yana sarı-lacivertli... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T21:00+0300

2024-06-30T21:00+0300

2024-06-30T21:00+0300

spor

fenerbahçe

jack dorsey

transfer

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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ABD asıllı Yunan oyuncu Tyler Dorsey ile yollar ayrıldı.Kulüpten yapılan açıklamada, 2023 Mart'tan bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen 28 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığı belirtildi.Dorsey, Fenerbahçe Beko'da birer kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.Tyler Dorsey 2021-2022 sezonunda da görev yaptığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşme imzaladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/ferdi-icin-avrupa-devleri-keseyi-acti-fenerbahce-30-40-milyon-alti-teklifleri-degerlendirmiyor-1085380103.html

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Sputnik Türkiye

fenerbahçe, jack dorsey, transfer