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Fenerbahçe ayrılığı açıkladı
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ABD asıllı Yunan oyuncu Tyler Dorsey ile yollar ayrıldı.Kulüpten yapılan açıklamada, 2023 Mart'tan bu yana sarı-lacivertli... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T21:00+0300
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ABD asıllı Yunan oyuncu Tyler Dorsey ile yollar ayrıldı.Kulüpten yapılan açıklamada, 2023 Mart'tan bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen 28 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığı belirtildi.Dorsey, Fenerbahçe Beko'da birer kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.Tyler Dorsey 2021-2022 sezonunda da görev yaptığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşme imzaladı.
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Fenerbahçe ayrılığı açıkladı

21:00 30.06.2024
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ABD asıllı Yunan oyuncu Tyler Dorsey ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2023 Mart'tan bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen 28 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Dorsey, Fenerbahçe Beko'da birer kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Tyler Dorsey 2021-2022 sezonunda da görev yaptığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşme imzaladı.
Ferdi Kadıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2024
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