https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/eu2024te-turkiye---avusturya-macini-yonetecek-hakeme-dikkat-6-macta-da-rakip-takim-kazanmis--1085385145.html

Türkiye-Avusturya maçının hakemine ilişkin dikkat çeken istatistik: 6 maçta da rakip takım kazanmış

Türkiye-Avusturya maçının hakemine ilişkin dikkat çeken istatistik: 6 maçta da rakip takım kazanmış

Sputnik Türkiye

EURO 2024'te Türkiye - Avusturya maçında görev yapacak Portekizli hakem Dias'in şu ana kadar yönettiği Türk milli takımı veya Türk takımlarının hep kaybettiği... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T18:53+0300

2024-06-30T18:53+0300

2024-06-30T19:44+0300

spor

avrupa futbol şampiyonası

türkiye

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türkiye futbol federasyonu (tff)

hakem

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A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya ile oynayacağı maçta hakem olarak Portekizli Artur Soares Dias görev yapacak. Kariyerinde Türk milli takımları ve kulüplerinin 6 maçını yöneten Dias, bu karşılaşmaların hepsinde rakip takımların galip gelmesine neden olmuştu.Dias'ın yönettiği maçlarda Türkiye Galler'e 0-2, Macaristan'a 0-1, Rusya'ya 1-2 yenilirken, Fenerbahçe Monaco'ya 1-3, Eskişehirspor Marsilya'ya 0-3 ve Türkiye U21 Yunanistan U21'e 1-2 mağlup oldu.Eski FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, Artur Soares Dias hakkında endişelerini dile getirerek, bu hakemin Türk takımlarının yönettiği maçlarda kötü sonuçlar alması nedeniyle tedirginlik yarattığını belirtti. Dias'ın oynatmayı seven ve sarı kart göstermekte çekinmeyen bir hakem olduğunu ifade eden Aydınus, bu hakemin yönetim tarzı hakkında milli takım yetkililerine bilgi verildiğini umduğunu söyledi.

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avrupa futbol şampiyonası, türkiye, avusturya, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem