https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/dun-yangin-cikmisti-kusadasinda-deprem--1085380242.html
Dün yangın çıkmıştı: Kuşadası'nda deprem
Dün yangın çıkmıştı: Kuşadası'nda deprem
Sputnik Türkiye
AFAD Deprem, Kuşadasında 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T16:02+0300
2024-06-30T16:02+0300
2024-06-30T16:12+0300
türkiye
izmir
kuşadası
deprem
aydın
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Dün yangınlarla boğuşan Kuşadası'nda bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğuna göre 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/izmirde-dogalgaz-patlamasi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1085379477.html
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izmir, kuşadası, deprem, aydın
izmir, kuşadası, deprem, aydın
Dün yangın çıkmıştı: Kuşadası'nda deprem
16:02 30.06.2024 (güncellendi: 16:12 30.06.2024)
AFAD Deprem, Kuşadasında 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Dün yangınlarla boğuşan Kuşadası'nda bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğuna göre 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.