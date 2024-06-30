https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/canli-yayin-kazasi-sonrasi-trtden-aciklama-ilgili-personel-aciga-alindi-1085383093.html
Canlı yayın kazası sonrası TRT'den açıklama: 'İlgili personel açığa alındı'
Canlı yayın kazası sonrası TRT'den açıklama: 'İlgili personel açığa alındı'
Sputnik Türkiye
TRT Spor ekranlarına yansıyan canlı yayın kazasının ardından soruşturma başlatıldı, personelin açığa alındığı duyuruldu. 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T17:51+0300
2024-06-30T17:51+0300
2024-06-30T17:51+0300
türkiye
trt
trt spor
küfür etmek
soruşturma
idari soruşturma
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Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'deki yayıncısı TRT'de bugünkü maç önü programında canlı yayın kazası yaşandı. Erbatur Ergenekon ve Ceyla Büyükuzun'un konuştuğu 'Spor Stüdyosu' programında, reji ekibinin argo konuşmaları yayına yansıdı. Yayın kesildikten sonra sunucu, izleyicilerden özür diledi.TRT Spor da olayla ilgili basın açıklaması yayınladı. Canlı yayında yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldığı ve ilgili personelin açığa alındığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/trt-muhabiri-kendisine-ikizi-gibi-benzeyen-biriyle-roportaj-yapti-1085221575.html
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trt, trt spor, küfür etmek, soruşturma, idari soruşturma
trt, trt spor, küfür etmek, soruşturma, idari soruşturma
Canlı yayın kazası sonrası TRT'den açıklama: 'İlgili personel açığa alındı'
TRT Spor ekranlarına yansıyan canlı yayın kazasının ardından soruşturma başlatıldı, personelin açığa alındığı duyuruldu.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'deki yayıncısı TRT'de bugünkü maç önü programında canlı yayın kazası yaşandı. Erbatur Ergenekon ve Ceyla Büyükuzun'un konuştuğu 'Spor Stüdyosu' programında, reji ekibinin argo konuşmaları yayına yansıdı. Yayın kesildikten sonra sunucu, izleyicilerden özür diledi.
TRT Spor da olayla ilgili basın açıklaması yayınladı. Canlı yayında yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldığı ve ilgili personelin açığa alındığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"TRT Spor kanalımızda canlı yayınlanan 'Spor Stüdyosu' programında kabulü mümkün olmayan bazı konuşmalar yayına yansımıştır. Olayda sorumluluğu olanların tespiti ve gerekli cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tamamlanana kadar ilgili personel açığa alınmıştır."