https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/canli-yayin-kazasi-sonrasi-trtden-aciklama-ilgili-personel-aciga-alindi-1085383093.html

Canlı yayın kazası sonrası TRT'den açıklama: 'İlgili personel açığa alındı'

Canlı yayın kazası sonrası TRT'den açıklama: 'İlgili personel açığa alındı'

Sputnik Türkiye

TRT Spor ekranlarına yansıyan canlı yayın kazasının ardından soruşturma başlatıldı, personelin açığa alındığı duyuruldu. 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T17:51+0300

2024-06-30T17:51+0300

2024-06-30T17:51+0300

türkiye

trt

trt spor

küfür etmek

soruşturma

idari soruşturma

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'deki yayıncısı TRT'de bugünkü maç önü programında canlı yayın kazası yaşandı. Erbatur Ergenekon ve Ceyla Büyükuzun'un konuştuğu 'Spor Stüdyosu' programında, reji ekibinin argo konuşmaları yayına yansıdı. Yayın kesildikten sonra sunucu, izleyicilerden özür diledi.TRT Spor da olayla ilgili basın açıklaması yayınladı. Canlı yayında yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldığı ve ilgili personelin açığa alındığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/trt-muhabiri-kendisine-ikizi-gibi-benzeyen-biriyle-roportaj-yapti-1085221575.html

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trt, trt spor, küfür etmek, soruşturma, idari soruşturma