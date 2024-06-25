https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/trt-muhabiri-kendisine-ikizi-gibi-benzeyen-biriyle-roportaj-yapti-1085221575.html

TRT Spor muhabiri kendisine ikizi gibi benzeyen biriyle röportaj yaptı

TRT Spor muhabiri kendisine ikizi gibi benzeyen biriyle röportaj yaptı

Sputnik Türkiye

TRT Spor muhabiri Sercan Şekerci, Almanya'da EURO 2024 ile ilgili yaptığı röportajlardan birinde kendisine ikizi gibi benzeyen biriyle röportaj gerçekleştirdi. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

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EURO 2024'ü takip etmek üzere için Almanya'da bulunan TRT Spor muhabiri Sercan Şekerci karşılaştığı bir taraftarın kendisine benzerliği karşısında şaşırdığını belirtti."Dünya küçük derlerdi de inanmazdım, sanırım ikimizi buldum" diyen Şekerci, Anthony isimli İtalyan taraftarla yaptığı röportajda "Ben çok şaşırdım arkadaşlarımla fotoğrafımızı paylaştım ve 'onunla kesinlikle röportaj yapmalısın' dediler" şeklinde konuştu.Anthony ve Şekerci birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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