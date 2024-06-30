https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/50-hektar-alan-izmarit-yuzunden-zarar-gordu-cesmedeki-yanginin-baslama-ani-kamerada-1085384497.html

50 hektar alan izmarit yüzünden zarar gördü: Çeşme'deki yangının başlama anı kamerada

50 hektar alan izmarit yüzünden zarar gördü: Çeşme'deki yangının başlama anı kamerada

Sputnik Türkiye

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının, sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin izmariti sorumsuzca otluk alana attığı ve... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T18:52+0300

2024-06-30T18:52+0300

2024-06-30T18:52+0300

türkiye

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sigara

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İzmir'in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde dün başlayan orman yangınları, onlarca hektarlık alanı küle çevirdi.Yangınlar, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle saatler süren çalışmalarla kontrol altına alınabildi. Menderes'teki yangın hobi bahçesinden kaynaklı çıkarken, Çeşme'deki yangın ise sigara izmaritinden meydana geldi.Atılan sigara izmariti böyle yangın çıkardıÖte yandan, Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde 50 hektar alanı küle çeviren yangının başlama anları kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin sigara izmaritini otluk alana attığı ve yangının başladığı görülüyor. İzmariti atan kişi yangını kendi imkanlarıyla söndürmek istese de, alevler bir anda kuvvetli rüzgarında etkisiyle yayılıyor. Tüm bu anlar saniye saniye kameralara yansıyor.Olayla ilgili terör şüphesinin olmadığı, söz konusu yangını çıkartan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yine hobi bahçesinden çıkan Menderes yangınıyla ilgili de, ilgili kişilerin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Ayrıca, Menderes‘te ise yaklaşık 150 hektar, Selçuk'ta ise 350 hektarlık bir alan yangından zarar görmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/bakan-yumakli-izmirdeki-3-yangin-da-kontrol-altina-alindi-1085368282.html

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izmarit, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, orman, orman yangını, sigara