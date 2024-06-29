https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/temsilciler-meclisi-baskani-johnson-biden-ulkeyi-cok-tehlikeli-bir-duruma-sokuyor-azledilmeli-1085349047.html

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson: Biden ülkeyi çok tehlikeli bir duruma sokuyor, azledilmeli

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson: Biden ülkeyi çok tehlikeli bir duruma sokuyor, azledilmeli

Sputnik Türkiye

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, 81 yaşındaki Biden'ın durumunun ülkeyi 'çok tehlikeli bir duruma' soktuğunu belirterek azledilmesi gerektiğini dile... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T13:32+0300

2024-06-29T13:32+0300

2024-06-29T13:32+0300

dünya

abd

joe biden

donald trump

mike johnson

abd temsilciler meclisi

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Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Donald Trump ile yaptığı münazarada 'göreve uygun olmadığını' gösteren Joe Biden'ın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.ABD Başkanı Biden'ın Perşembe günü Trump ile yaptığı ilk seçim karşılaşmasındaki performansı bir 'felaket' olarak değerlendirilmişti. 81 yaşındaki Biden cümlelerini bitirmekte zorlanmış ve kelimeleri karıştırmıştı.ABD basınında çıkan haberlere göre Demokratlar münazaranın ardından 'paniğe' kapılmış ve bazı bağışçılar Biden'ın 5 Kasım seçimleri için partinin aday listesinden çıkarılmasını talep etmişti.Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson gazetecilere verdiği demeçte, "Bugün Demokrat olsaydım ve bu benim adayım olsaydı ben de paniğe kapılırdım. Bence ciddi bir sorunla karşı karşıya olduklarının farkındalar" cümlelerini kaydetti.Cumhuriyetçi Johnson, Biden'ın yalnızca yarıştan çekilmesini değil aynı zamanda derhal görevden alınması gerektiğini savunarak, "Bu sadece siyasi bir mesele değil. Bu sadece Demokrat Parti'nin sorunu değil. Tüm ülkeyi ilgilendiriyor. Burada ciddi bir sorunumuz var zira görünüşe göre bu göreve uygun olmayan bir başkanımız var" cümlelerinin altını çizdi.Biden yönetiminin, başkan yardımcısı ve kabine üyelerinin, başkanın 'yetkilerini ve görevlerini yerine getiremediğini' ilan etmek için oy kullanabileceğini ve başkan yardımcısını vekil devlet başkanı haline getirebileceğini belirten Johnson, 25. Değişikliğe başvurarak Biden'ın istifa etmeye zorlanabileceğini söyledi. Biden'ın bu karar uymayı reddetmesi halinde nihai kararı Kongre tarafından vereceği belirtildi. Ancak bu değişikliğin ABD tarihinde hiç kullanılmadığı aktarıldı.Temsilciler Meclisi Başkanı, "Şu anda 25. Değişikliği soran, 25. Değişikliğe başvuran çok sayıda insan var çünkü bu endişe verici bir durum" diyerek Biden'ın ruhsal durumuna ilişkin şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/trump-biden-tartismasinin-beden-analizi-munazaranin-galibinin-trump-olduguna-suphe-yok-1085327640.html

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