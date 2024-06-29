https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/euro2024te-ilk-ceyrek-finalist-belli-oldu--1085365100.html

EURO2024'te ilk çeyrek finalist belli oldu

EURO2024'te ilk çeyrek finalist belli oldu

Sputnik Türkiye

EURO 2024 son 16 turunda İsviçre, İtalya'yı 2-0 yenerek ilk çeyrek finalist oldu. İsviçre art arda ikinci kez çeyrek finale çıkma başarısını gösterirken, son... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T22:43+0300

2024-06-29T22:43+0300

2024-06-29T22:43+0300

spor

avrupa futbol şampiyonası

euro 2020

türkiye futbol federasyonu (tff)

isviçre

italya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085364944_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_228a2fad6691f646c3d2eb94ab394ae1.jpg

Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan EURO 2024 son 16 turu maçında İsviçre, İtalya'yı 2-0 mağlup etti. İsviçre, ilk yarıda oyunu kontrol eden taraf olurken, yüzde 70'lerin üzerinde topla oynama oranıyla İtalya kalesinde tehlikeli ataklar geliştirdi. 37. dakikada Freuler'in golüyle 1-0 öne geçen İsviçre, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.İkinci yarıya hızlı başlayan İsviçre, 46. dakikada Vargas'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. İtalya, 73. dakikada ilk isabetli şutunu atarken, Schar'ın ters kafa vuruşu ve Scamacca'nın şutları direğe takıldı. İsviçre, kalan sürede skoru koruyarak 2-0 galip geldi ve çeyrek finale yükseldi.Maçın oyuncusu seçilen Ruben Vargas, bir gol ve bir asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. İsviçre, çeyrek finalde İngiltere-Slovakya maçının galibiyle karşılaşacak. Çeyrek final maçı 6 Temmuz'da oynanacak.Teknik direktör Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. İtalya ise son 16 turunda elenerek hayal kırıklığı yaşadı. İsviçre, 31 yıl sonra İtalya'yı mağlup etmeyi başardı ve rakibine karşı 11 maç sonra galip geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/hollandadan-ferdi-kadiogluya-ovgu-fenerbahcenin-en-iyi-oyuncularindan-biri-1085362866.html

isviçre

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa futbol şampiyonası, euro 2020, türkiye futbol federasyonu (tff), isviçre, italya