https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/euro2024te-ilk-ceyrek-finalist-belli-oldu--1085365100.html
EURO2024'te ilk çeyrek finalist belli oldu
EURO2024'te ilk çeyrek finalist belli oldu
Sputnik Türkiye
EURO 2024 son 16 turunda İsviçre, İtalya'yı 2-0 yenerek ilk çeyrek finalist oldu. İsviçre art arda ikinci kez çeyrek finale çıkma başarısını gösterirken, son... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T22:43+0300
2024-06-29T22:43+0300
2024-06-29T22:43+0300
spor
avrupa futbol şampiyonası
euro 2020
türkiye futbol federasyonu (tff)
isviçre
italya
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Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan EURO 2024 son 16 turu maçında İsviçre, İtalya'yı 2-0 mağlup etti. İsviçre, ilk yarıda oyunu kontrol eden taraf olurken, yüzde 70'lerin üzerinde topla oynama oranıyla İtalya kalesinde tehlikeli ataklar geliştirdi. 37. dakikada Freuler'in golüyle 1-0 öne geçen İsviçre, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.İkinci yarıya hızlı başlayan İsviçre, 46. dakikada Vargas'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. İtalya, 73. dakikada ilk isabetli şutunu atarken, Schar'ın ters kafa vuruşu ve Scamacca'nın şutları direğe takıldı. İsviçre, kalan sürede skoru koruyarak 2-0 galip geldi ve çeyrek finale yükseldi.Maçın oyuncusu seçilen Ruben Vargas, bir gol ve bir asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. İsviçre, çeyrek finalde İngiltere-Slovakya maçının galibiyle karşılaşacak. Çeyrek final maçı 6 Temmuz'da oynanacak.Teknik direktör Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. İtalya ise son 16 turunda elenerek hayal kırıklığı yaşadı. İsviçre, 31 yıl sonra İtalya'yı mağlup etmeyi başardı ve rakibine karşı 11 maç sonra galip geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/hollandadan-ferdi-kadiogluya-ovgu-fenerbahcenin-en-iyi-oyuncularindan-biri-1085362866.html
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avrupa futbol şampiyonası, euro 2020, türkiye futbol federasyonu (tff), isviçre, italya
avrupa futbol şampiyonası, euro 2020, türkiye futbol federasyonu (tff), isviçre, italya
EURO2024'te ilk çeyrek finalist belli oldu
EURO 2024 son 16 turunda İsviçre, İtalya'yı 2-0 yenerek ilk çeyrek finalist oldu. İsviçre art arda ikinci kez çeyrek finale çıkma başarısını gösterirken, son şampiyon İtalya ise EURO 2024'e son 16 turunda havlu attı.
Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan EURO 2024 son 16 turu maçında İsviçre, İtalya'yı 2-0 mağlup etti. İsviçre, ilk yarıda oyunu kontrol eden taraf olurken, yüzde 70'lerin üzerinde topla oynama oranıyla İtalya kalesinde tehlikeli ataklar geliştirdi. 37. dakikada Freuler'in golüyle 1-0 öne geçen İsviçre, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan İsviçre, 46. dakikada Vargas'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. İtalya, 73. dakikada ilk isabetli şutunu atarken, Schar'ın ters kafa vuruşu ve Scamacca'nın şutları direğe takıldı. İsviçre, kalan sürede skoru koruyarak 2-0 galip geldi ve çeyrek finale yükseldi.
Maçın oyuncusu seçilen Ruben Vargas, bir gol ve bir asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. İsviçre, çeyrek finalde İngiltere-Slovakya maçının galibiyle karşılaşacak. Çeyrek final maçı 6 Temmuz'da oynanacak.
Teknik direktör Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. İtalya ise son 16 turunda elenerek hayal kırıklığı yaşadı. İsviçre, 31 yıl sonra İtalya'yı mağlup etmeyi başardı ve rakibine karşı 11 maç sonra galip geldi.