https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/antalya-havalimani-yolcu-rekoronu-tazeledi-1085377659.html

Antalya Havalimanı, yolcu rekoronu tazeledi

Antalya Havalimanı, yolcu rekoronu tazeledi

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün 209 bin 540 yolcu ile 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldığını bildirdi. 30.06.2024, Sputnik Türkiye

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Uraloğlu, yaptığı açıklamada Antalya Havalimanı'nda sürekli artan yolcu sayısına dikkati çekerek, 29 Haziran'da yeni bir rekora ulaşıldığını kaydetti.Dün, 1019'i dış hatlarda, 127'si iç hatlarda olmak üzere toplam bin 146 uçuş trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, "Söz konusu tarihte Antalya Havalimanı'nda, 189 bin 508'i dış hat, 20 bin 32'si iç hat olmak üzere toplam 209 bin 540 yolcuya hizmet verildi. 209 bin 540 yolcu ile 2024'ün en yüksek rakamına ulaştık" değerlendirmesini yaptı.Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'nin en yoğun turist talebini Antalya yaşamış, Alanya, Side, Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Kemer, Çıralı, Olimpos, Adrasan, Demre ve Kaş-Kalkan bölgeleri yerli ve yabancı turistlerle dolup taşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/antalya-havalimanindan-2024-rekoru-1163-ucus-198-bin-944-yolcu-1084926789.html

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