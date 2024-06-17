https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/antalya-havalimanindan-2024-rekoru-1163-ucus-198-bin-944-yolcu-1084926789.html
Antalya Havalimanı'ndan 2024 rekoru: '1163 uçuş, 198 bin 944 yolcu'
Antalya Havalimanı'ndan 2024 rekoru: '1163 uçuş, 198 bin 944 yolcu'
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Antalya Havalimanı'nda günlük yolcu rekoru kırıldığını belirtti. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T15:17+0300
2024-06-17T15:17+0300
2024-06-17T15:17+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
antalya
antalya havalimanı
rekor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 15 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda 1163 uçuş ve 198 bin 944 yolcu ile 2024 yılının rekorunu kırdıklarını söyledi.Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ulaşımda zirveye uçuyoruz' başlığıyla, "15 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde 2024 senesinin rekorunu kırdık. Uçuş sayısı 1163, yolcu sayısı 198 bin 944. Her alanda konforla ulaştıran eserlerle Türkiye hızlanıyor" cümlelerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/uzmanlar-uyarmaya-devam-ediyor-kurban-etini-24-saat-bekletmeden-tuketmeyin-1084925072.html
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, antalya, antalya havalimanı, rekor
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, antalya, antalya havalimanı, rekor
Antalya Havalimanı'ndan 2024 rekoru: '1163 uçuş, 198 bin 944 yolcu'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Antalya Havalimanı'nda günlük yolcu rekoru kırıldığını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 15 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda 1163 uçuş ve 198 bin 944 yolcu ile 2024 yılının rekorunu kırdıklarını söyledi.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ulaşımda zirveye uçuyoruz' başlığıyla, "15 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde 2024 senesinin rekorunu kırdık. Uçuş sayısı 1163, yolcu sayısı 198 bin 944. Her alanda konforla ulaştıran eserlerle Türkiye hızlanıyor" cümlelerini kaydetti.