https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/21-yasindaki-jamal-musiala-almanyada-tarihe-gecti-mario-gomezin-rekorunu-kirdi--1085374849.html

21 yaşındaki Jamal Musiala, Almanya'da tarihe geçti: Mario Gomez'in rekorunu kırdı

21 yaşındaki Jamal Musiala, Almanya'da tarihe geçti: Mario Gomez'in rekorunu kırdı

Sputnik Türkiye

21 yaşındaki Jamal Musiala, Almanya'da Mario Gomez'in rekorunu kırdı. 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T13:00+0300

2024-06-30T13:00+0300

2024-06-30T13:00+0300

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Almanya ile Danimarka, EURO 2024 son 16 turu karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Panzerler, mücadeleyi 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Maçın dikkat çeken ismi, 21 yaşındaki Jamal Musiala oldu.Opta verilerine göre Musiala, Mario Gomez'den (3 gol, EURO 2012) bu yana Almanya Milli Takımı formasıyla bir Avrupa Şampiyonası'nda üç gol atan ilk futbolcu oldu. Musiala, Almanya'nın grup aşamasında İskoçya'ya karşı 5-1 ve Macaristan'a karşı 2-0 kazandığı maçlarda da gol atma başarısı göstermişti.Jamal Musiala kimdir?Jamal Musiala, 26 Şubat 2003 tarihinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde doğan profesyonel futbolcudur. Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in orta saha oyuncusudur. Futbol kariyerine Chelsea'nin altyapısında başlayan Musiala, 2019 yılında Bayern Münih'e katıldı. Genç yaşına rağmen kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Musiala, Almanya Milli Takımı'nda da önemli bir rol üstlenmiştir. Teknik yetenekleri, oyun görüşü ve saha içi zekasıyla tanınan Musiala, özellikle genç yaşta gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştır.

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