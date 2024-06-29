https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/yunanistanin-eski-solcu-basbakani-cipras-koc-universitesinde-nazim-hikmet-siiri-okudu-1085361694.html
Yunanistan'ın eski solcu başbakanı Çipras, Koç Üniversitesi'nde Nazım Hikmet şiiri okudu
Yunanistan'ın eski solcu başbakanı Çipras, Koç Üniversitesi'nde Nazım Hikmet şiiri okudu
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın eski solcu Başbakanı Aleksis Çipras, Koç Üniversitesi'nde yaptığı mezuniyet konuşmasında Nazım Hikmet'in şiirini okuyarak 'Boyun eğme' dedi. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
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Yunanistan'ın eski Başbakanı Çipras, Koç Üniversitesi'nin otuzuncu Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni'ne konuk konuşması olarak katıldı. 1488 öğrencinin katıldığı törende Çipras, yönetimde olduğu süre boyunca 'adil bir toplum yaratmayı amaçladığı' için Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Şeref Doktorası takdim edildi.Törende konuşan Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, yaptığı konuşmada şunları söyledi:Konuşmasında Nazım Hikmet'in şiirinden bir dizeyi de anımsatan Çipras, “Ünlü şairiniz ‘En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır’ diyordu. İşte Doğu Akdeniz tam da bu deniz olmalı. Karşılıklı egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza saygı denizi. Bir barış ve iş birliği denizi” dedi.'Unutmayın ve boyun eğmeyin' mesajı Gençlere cesur olmalarını tavsiye eden Aleksis Çipras sözlerini şöyle sonlandırdı:
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koç üniversitesi, aleksis çipras, alexis çipras, yunanistan, sosyalist, sol
koç üniversitesi, aleksis çipras, alexis çipras, yunanistan, sosyalist, sol
Yunanistan'ın eski solcu başbakanı Çipras, Koç Üniversitesi'nde Nazım Hikmet şiiri okudu
Yunanistan'ın eski solcu Başbakanı Aleksis Çipras, Koç Üniversitesi'nde yaptığı mezuniyet konuşmasında Nazım Hikmet'in şiirini okuyarak 'Boyun eğme' dedi.
Yunanistan'ın eski Başbakanı Çipras, Koç Üniversitesi'nin otuzuncu Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni'ne konuk konuşması olarak katıldı. 1488 öğrencinin katıldığı törende Çipras, yönetimde olduğu süre boyunca 'adil bir toplum yaratmayı amaçladığı' için Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Şeref Doktorası takdim edildi.
Törende konuşan Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Bir şeyleri değiştirme gücüne sahip olmanın elbette zorlukları vardır. Hayattaki amaçlarınızı gerçekleştirmek elbette önemlidir. Ancak, zorlukların en büyüğü sahip olduğunuz gücü nasıl kullandığınızdır: Başkalarını dinleyecek sabrı gösterecek misiniz? Başarısızlıklarınızı kabul edecek cesaretiniz olacak mı? Kendinizden daha zayıf olanlarla dayanışma içine girebilecek misiniz? Pek çok kez başarılı, pek çok kez de başarısız olacaksınız. Etrafınızdaki dünya değiştikçe nasıl gelişim göstereceğinizi ve hangi ilkeleri savunduğunuzu her zaman düşünmelisiniz.
Konuşmasında Nazım Hikmet'in şiirinden bir dizeyi de anımsatan Çipras, “Ünlü şairiniz ‘En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır’ diyordu. İşte Doğu Akdeniz tam da bu deniz olmalı. Karşılıklı egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza saygı denizi. Bir barış ve iş birliği denizi” dedi.
'Unutmayın ve boyun eğmeyin' mesajı
Gençlere cesur olmalarını tavsiye eden Aleksis Çipras sözlerini şöyle sonlandırdı:
Bundan tam bir yıl önce, partimin genel başkanı olarak 15 yıl boyunca görev yaptıktan sonra siyasetin ön saflarından ayrılma kararımı kamuoyuna açıkladım. Birkaç gün sonra Atina'nın merkezi bir caddesinde yürürken genç bir Türk yanıma geldi ve bana pes etmememi söyleyerek beni hayli şaşırttı. ‘Türkiye’de bizim bir sözümüz vardır’ dedi: ‘Boyun eğme!’ Bunu her zaman hatırlayacağım. Uğruna savaşmak zorunda kalacağınız her şey için: hayatlarınız, ülkeniz, aileleriniz ya da geleceğiniz için. İlkelerinizi korurken gelişmeye devam etmelisiniz. Ve şunu asla unutmayın: 'Boyun eğme'