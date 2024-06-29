Yunanistan'ın eski solcu başbakanı Çipras, Koç Üniversitesi'nde Nazım Hikmet şiiri okudu

Bundan tam bir yıl önce, partimin genel başkanı olarak 15 yıl boyunca görev yaptıktan sonra siyasetin ön saflarından ayrılma kararımı kamuoyuna açıkladım. Birkaç gün sonra Atina'nın merkezi bir caddesinde yürürken genç bir Türk yanıma geldi ve bana pes etmememi söyleyerek beni hayli şaşırttı. ‘Türkiye’de bizim bir sözümüz vardır’ dedi: ‘Boyun eğme!’ Bunu her zaman hatırlayacağım. Uğruna savaşmak zorunda kalacağınız her şey için: hayatlarınız, ülkeniz, aileleriniz ya da geleceğiniz için. İlkelerinizi korurken gelişmeye devam etmelisiniz. Ve şunu asla unutmayın: 'Boyun eğme'