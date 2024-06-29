https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/yesilcamin-unlu-oyuncusu-taburcu-edildi--1085364680.html

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu taburcu edildi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu taburcu edildi

Sputnik Türkiye

Bodrum'da yürüyüş sırasında düşerek yaralanan İzzet Günay'ın tedavisi tamamlandı. 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T22:34+0300

2024-06-29T22:34+0300

2024-06-29T22:34+0300

türkiye

yeşilçam

bodrum

oyuncu

yerli oyuncu

yaralanma

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş sırasında düşerek yaralanan usta oyuncu İzzet Günay (90) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir sitede yaşamını sürdüren Günay, sahilde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Günay'ın bacak ve el bileğinin zedelendiği tespit edildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Günay'ın evinde dinlendiği, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyunculardan İzzet Günay, 'Vesikalı Yarim', 'Hayat mı Bu', 'Renkli Dünya', 'Ağaçlar Ayakta Ölür' başta olmak üzere çok sayıda sinema filminde rol aldı.

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yeşilçam, bodrum, oyuncu, yerli oyuncu, yaralanma