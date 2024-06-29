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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu taburcu edildi
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu taburcu edildi
Sputnik Türkiye
Bodrum'da yürüyüş sırasında düşerek yaralanan İzzet Günay'ın tedavisi tamamlandı. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T22:34+0300
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş sırasında düşerek yaralanan usta oyuncu İzzet Günay (90) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir sitede yaşamını sürdüren Günay, sahilde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Günay'ın bacak ve el bileğinin zedelendiği tespit edildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Günay'ın evinde dinlendiği, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyunculardan İzzet Günay, 'Vesikalı Yarim', 'Hayat mı Bu', 'Renkli Dünya', 'Ağaçlar Ayakta Ölür' başta olmak üzere çok sayıda sinema filminde rol aldı.
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yeşilçam, bodrum, oyuncu, yerli oyuncu, yaralanma
yeşilçam, bodrum, oyuncu, yerli oyuncu, yaralanma

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu taburcu edildi

22:34 29.06.2024
İzzet Günay
İzzet Günay - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2024
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Bodrum'da yürüyüş sırasında düşerek yaralanan İzzet Günay'ın tedavisi tamamlandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş sırasında düşerek yaralanan usta oyuncu İzzet Günay (90) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir sitede yaşamını sürdüren Günay, sahilde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.
İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Günay'ın bacak ve el bileğinin zedelendiği tespit edildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Günay'ın evinde dinlendiği, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyunculardan İzzet Günay, 'Vesikalı Yarim', 'Hayat mı Bu', 'Renkli Dünya', 'Ağaçlar Ayakta Ölür' başta olmak üzere çok sayıda sinema filminde rol aldı.
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