https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/izmir-menderesteki-yanginin-ardindan-bir-yanginda-cesmede-basladi-1085359812.html
İzmir Menderes'teki yangının ardından bir yangında Çeşme'de başladı: Git gide büyüyor
İzmir Menderes'teki yangının ardından bir yangında Çeşme'de başladı: Git gide büyüyor
Sputnik Türkiye
İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangının ardından bir yangında Çeşme’de çıktı. Ekipler, o yangına da havadan ve... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T17:54+0300
2024-06-29T17:54+0300
2024-06-29T18:00+0300
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Menderes ilçesinde çıkan, 5 uçak ve 13 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracının yer aldığı yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, bir yangın haberi de Çeşme’den geldi. Çeşme Germiyan Mahallesi’ndeki kırsal alanda çıkan yangına; 2 uçak ve 1 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale sürüyor.Otoban trafiğe kapandıÖte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/izmirde-orman-yangini-ucaklar-ve-helikopterler-bolgede-1085350071.html
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yangın, yangın söndürme, uçak, izmir, çeşme, tatil, resmi tatil, tatil planı
İzmir Menderes'teki yangının ardından bir yangında Çeşme'de başladı: Git gide büyüyor
17:54 29.06.2024 (güncellendi: 18:00 29.06.2024)
İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangının ardından bir yangında Çeşme’de çıktı. Ekipler, o yangına da havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. Öte yandan, bir başka yangında da Çeşme-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı.
Menderes ilçesinde çıkan, 5 uçak ve 13 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracının yer aldığı yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, bir yangın haberi de Çeşme’den geldi.
Çeşme Germiyan Mahallesi’ndeki kırsal alanda çıkan yangına; 2 uçak ve 1 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.