https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/ukraynanin-iha-teroru-can-almaya-devam-ediyor-rusyanin-kursk-bolgesinde-5-sivil-oldu-1085344027.html
Ukrayna’nın İHA terörü can almaya devam ediyor: Rusya’nın Kursk bölgesinde 5 sivil öldü
Ukrayna’nın İHA terörü can almaya devam ediyor: Rusya’nın Kursk bölgesinde 5 sivil öldü
Sputnik Türkiye
Rusya’nın batısındaki Kursk bölgesinde, Ukrayna’nın insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Gorodişe köyünde ikisi çocuk beş sivil yaşamını yitirdi. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T08:46+0300
2024-06-29T08:46+0300
2024-06-29T08:42+0300
ukrayna krizi
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kursk
iha
insansız hava aracı (iha)
sivil ölümü
ukrayna
ukrayna ordusu
hava saldırısı
rusya savunma bakanlığı
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Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram paylaşımında, geçen gece Ukrayna İHA’sının bölgenin Rılsk ilçesindeki Gorodişe köyünde bir eve saldırdığını bildirdi.İHA’nın ev üzerine bomba attığını belirten Smirnov, “Maalesef patlamada ikisi çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. İki kişi daha ağır yaralandı” ifadesini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ettiğini belirtti.Görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin Kırım’da 2, Tver bölgesinde 2, Bryansk bölgesinde 1 ve Belgorod bölgesinde 1 İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-dhcdeki-razdolovka-yerlesimini-kurtardi-1085327040.html
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rusya, kursk, iha, insansız hava aracı (iha), sivil ölümü, ukrayna, ukrayna ordusu, hava saldırısı, rusya savunma bakanlığı, kırım, tver, bryansk, belgorod
rusya, kursk, iha, insansız hava aracı (iha), sivil ölümü, ukrayna, ukrayna ordusu, hava saldırısı, rusya savunma bakanlığı, kırım, tver, bryansk, belgorod
Ukrayna’nın İHA terörü can almaya devam ediyor: Rusya’nın Kursk bölgesinde 5 sivil öldü
Rusya’nın batısındaki Kursk bölgesinde, Ukrayna’nın insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Gorodişe köyünde ikisi çocuk beş sivil yaşamını yitirdi.
Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram paylaşımında, geçen gece Ukrayna İHA’sının bölgenin Rılsk ilçesindeki Gorodişe köyünde bir eve saldırdığını bildirdi.
İHA’nın ev üzerine bomba attığını belirten Smirnov, “Maalesef patlamada ikisi çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. İki kişi daha ağır yaralandı” ifadesini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ettiğini belirtti.
Görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin Kırım’da 2, Tver bölgesinde 2, Bryansk bölgesinde 1 ve Belgorod bölgesinde 1 İHA engelledi.