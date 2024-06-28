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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-dhcdeki-razdolovka-yerlesimini-kurtardi-1085327040.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu DHC’deki Razdolovka yerleşimini kurtardı
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu DHC’deki Razdolovka yerleşimini kurtardı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) bağlı Razdolovka yerleşim bölgesini kurtardığını duyurdu. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T15:48+0300
2024-06-28T15:48+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
tank
zırhlı araç
obüs
mühimmat deposu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun DHC’deki Razdolovka yerleşim bölgesinin kontrolünü ele geçirerek daha avantajlı hatlara yerleştiği belirtildi.Açıklamada, “Güney Askeri Grubu birimleri, yürüttükleri aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Razdolovka yerleşimini kurtararak daha avantajlı hatlara yerleşti” denildi.Ayrıca Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 3 mekanize, 2 hava aracı ve 2 hava taarruz tugayının insan gücü ve teçhizatını vurduğu kaydedildi.Ulrayna ordusunun son bir haftadaki kayıplarının yaklaşık 4 bin 410 askeri, 2 tank, 8 zırhlı muharebe aracı, 48 otomobil, 11'i M777 ve M198 obüsleri olmak üzere 39 sahra topçu silahı, 7 adet Enklav ve Bukovel elektronik harp istasyonunu ve 25 sahra mühimmat deposu olarak gerçekleştiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rusya-savunma-bakanligi-ulkenin-uc-bolgesinde-7-ukrayna-ihasi-engellendi-1085277037.html
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rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, tank, zırhlı araç, obüs, mühimmat deposu
rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, tank, zırhlı araç, obüs, mühimmat deposu

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu DHC’deki Razdolovka yerleşimini kurtardı

15:48 28.06.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) bağlı Razdolovka yerleşim bölgesini kurtardığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun DHC’deki Razdolovka yerleşim bölgesinin kontrolünü ele geçirerek daha avantajlı hatlara yerleştiği belirtildi.
Açıklamada, “Güney Askeri Grubu birimleri, yürüttükleri aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Razdolovka yerleşimini kurtararak daha avantajlı hatlara yerleşti” denildi.
Ayrıca Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 3 mekanize, 2 hava aracı ve 2 hava taarruz tugayının insan gücü ve teçhizatını vurduğu kaydedildi.
Ulrayna ordusunun son bir haftadaki kayıplarının yaklaşık 4 bin 410 askeri, 2 tank, 8 zırhlı muharebe aracı, 48 otomobil, 11'i M777 ve M198 obüsleri olmak üzere 39 sahra topçu silahı, 7 adet Enklav ve Bukovel elektronik harp istasyonunu ve 25 sahra mühimmat deposu olarak gerçekleştiği belirtildi.
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