https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-dhcdeki-razdolovka-yerlesimini-kurtardi-1085327040.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu DHC’deki Razdolovka yerleşimini kurtardı

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu DHC’deki Razdolovka yerleşimini kurtardı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) bağlı Razdolovka yerleşim bölgesini kurtardığını duyurdu. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T15:48+0300

2024-06-28T15:48+0300

2024-06-28T15:48+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

donetsk halk cumhuriyeti

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

tank

zırhlı araç

obüs

mühimmat deposu

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun DHC’deki Razdolovka yerleşim bölgesinin kontrolünü ele geçirerek daha avantajlı hatlara yerleştiği belirtildi.Açıklamada, “Güney Askeri Grubu birimleri, yürüttükleri aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Razdolovka yerleşimini kurtararak daha avantajlı hatlara yerleşti” denildi.Ayrıca Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 3 mekanize, 2 hava aracı ve 2 hava taarruz tugayının insan gücü ve teçhizatını vurduğu kaydedildi.Ulrayna ordusunun son bir haftadaki kayıplarının yaklaşık 4 bin 410 askeri, 2 tank, 8 zırhlı muharebe aracı, 48 otomobil, 11'i M777 ve M198 obüsleri olmak üzere 39 sahra topçu silahı, 7 adet Enklav ve Bukovel elektronik harp istasyonunu ve 25 sahra mühimmat deposu olarak gerçekleştiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rusya-savunma-bakanligi-ulkenin-uc-bolgesinde-7-ukrayna-ihasi-engellendi-1085277037.html

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rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, tank, zırhlı araç, obüs, mühimmat deposu