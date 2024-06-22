https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/kdv-muafiyeti-geliyor-bahsis-ve-motokurye-gelirlerine-yeni-vergi-gelecek-mi-1085111390.html

KDV muafiyeti geliyor: Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi gelecek mi?

KDV muafiyeti geliyor: Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi gelecek mi?

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektörden gelen talepler doğrultusunda bahşiş gelirleri ve motokurye faaliyetlerinin vergilendirme usulünde değişiklik yapmaya... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T11:11+0300

2024-06-22T11:11+0300

2024-06-22T11:40+0300

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Gelir Vergisi Kanunu'na göre, yeme içme hizmeti veren işletmelerde toplanan bahşişlerin çalışanlara dağıtılması durumunda, bu ödemeler ücret matrahına eklenerek vergilendiriliyor. Banka ve kredi kartı ile yapılan bahşiş ödemeleri ise KDV'ye tabi tutuluyor. Sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda, bahşiş gelirlerinin KDV'den muaf tutulması için düzenlemeler yapıldı.Yeni düzenlemeler geliyorHazırlanan taslak çalışmaya göre, bahşiş ödemeleri hizmet bedelinin yüzde 10'unu aşmamak şartıyla ödeme belgelerinde ayrı gösterilecek. Bu gelirler banka hesabında toplanacak ve tamamı çalışanlara dağıtılacak. Asgari ücretin aylık brüt tutarına kadar çalışanlara dağıtılan paralar, sadece yüzde 10 gelir vergisi tevkifatına tabi olacak ve KDV'den muaf tutulacak.Kapsama giren sektörlerBu düzenleme, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri, paket servis ve diğer şekillerde yemek sunan işletmeleri kapsayacak. Otel ve benzeri konaklama işletmelerinin yeme içme hizmeti sunan birimleri de bu düzenlemeye dahil edilecek.Motokuryeler i̇çin vergilendirme kolaylığıMotokurye faaliyetlerinden doğan kazançların basit vergileme usulü ile vergilendirilmesi öngörülüyor. Kendi nam ve hesabına çalışan motokuryeler, defter tutma, belge düzenleme, geçici ve yıllık beyanname verme gibi yükümlülüklerden muaf tutulacak. Ayrıca, motokuryelerin hizmet ifaları KDV'den istisna tutulacak.Yeni vergilendirme usulüMotokuryelere yapılan ödemelerden belli oranda tevkifat yapılacak ve bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelirlerin belirli bir dilimi aşmaması halinde tevkifat nihai vergi olacak. Bu uygulamaya geçen motokuryeler, defter tutma ve beyanname verme gibi yükümlülüklerden muaf tutulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/kredi-cekmek-istemeyenler-icin-yeni-duzenleme-basliyor-kismi-odeme-basvurusu-nasil-yapilir-1085108841.html

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