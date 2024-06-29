https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/tffden-alti-futbol-kulubune-daha-ulusal-lisans-1085339172.html
Paralarını alamayan işçiler inşattan çimento döktü
Paralarını alamayan işçiler inşattan çimento döktü
Sputnik Türkiye
Sarıyer'deki bir inşaatta çalışan işçiler, uzun süredir ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle protestoda bulundu. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T00:12+0300
2024-06-29T00:12+0300
2024-06-29T00:56+0300
çimento
istanbul
sarıyer
protesto
türkiye
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Sarıyer'deki bir inşaatta çalışan işçiler, uzun süredir ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle protestoda bulundu.Demir çubuklarla iskele demirlerine vuran işçiler, inşaatın üst katlarından aşağıya çimento döktü.İşçilerin protesto eylemi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Paralarını alamayan işçiler inşattan çimento döktü
00:12 29.06.2024 (güncellendi: 00:56 29.06.2024)
Sarıyer'deki bir inşaatta çalışan işçiler, uzun süredir ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle protestoda bulundu.
Sarıyer'deki bir inşaatta çalışan işçiler, uzun süredir ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle protestoda bulundu.
Demir çubuklarla iskele demirlerine vuran işçiler, inşaatın üst katlarından aşağıya çimento döktü.
İşçilerin protesto eylemi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.